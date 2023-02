Alessandra Ambrósio faz mistério sobre vida amorosa e curte Carnaval longe das passarelas: 'Tenho medo'

Prestigiando os desfiles da Sapucaí, Alessandra Ambrósio revelou o motivo de desfilar em inúmeras passarelas, menos no Carnaval

Alessandra Ambrósio (41), modelo brasileira conhecida internacionalmente, veio passar o Carnaval no Rio de Janeiro. Prestigiando os desfiles da Sapucaí, ela revelou o motivo de desfilar em inúmeras passarelas, menos nos sambódromos carnavalescos, além de fazer um mistério sobre como anda sua vida amorosa e compartilhar se deve voltar a morar no Brasil.

Em entrevista à CARAS Brasil, Alessandra Ambrósio contou que, em algum momento, deve voltar a morar em terras brasileiras, mas que a mudança não deve acontecer tão cedo: "Eu não consigo voltar agora porque meus filhos estudam lá, tem uma vida lá, então para mim é muito difícil. Eu gostaria muito de voltar a morar no Brasil, mas agora realmente não tem como".

A modelo, que já desfilou em inúmeras passarelas ao redor do mundo, confessou motivo inusitado para não participar dos desfiles de Carnaval . "Vou confessar que eu tenho medo, porque eu não sou uma sambista. Eu teria que ter muita aula para ir para a avenida", revelou. Apesar de não participar sambando, a musa assistiu o espetáculo de perto nesse ano, e opinou sobre sua preferência das escolas: "A Mangueira é uma das minhas preferidas!".

Apesar de ter preferência quando se trata de agremiações, Alessandra Ambrósio gosta de tudo quanto ao estilo do Carnaval . "Eu gosto de todos os Carnavais, eu gosto do Carnaval carioca, do samba, do axé, eu gosto até do Carnaval eletrônico. Na minha juventude eu passava o Carnaval em Florianópolis e era Carnaval eletrônico lá. Todos os Carnavais são bem-vindos", compartilhou ela.

Alessandra Ambrósio acompanhou os desfiles do Camarote Soma, e contou que estava muito feliz de estar ali. "Camarote lindo, o lugar está maravilhoso, super artístico. Eu tenho muitos amigos que também vieram para esse camarote esse ano, então eu gosto muito disso, que é um camarote mais exclusivo e com muita gente bacana", declarou a modelo.

Alessandra Ambrósio veio apenas para curtir o Carnaval da Sapucaí, e contou que vai ter que voltar logo para casa: "Já vou embora amanhã. Eu estava tentando ficar mais, mas as crianças estão lá, então vou ter que voltar para cuidar deles". A modelo é mãe de Anja (14) e de Noah (10), que moram com a musa nos Estados Unidos.

VIDA AMOROSA NO CARNAVAL

Alessandra Ambrósio, que se divorciou do empresário Jamie Mazur (41) em 2018, não quis revelar se estava solteira ou namorando na entrevista durante o Carnaval. A modelo, apesar de manter a vida amorosa em segredo e deixar os fãs em mistério, garantiu que, na época de folia, nunca viveu romance: "Acho que eu nunca tive um amor de Carnaval".