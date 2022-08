Alessandra Ambrosio presta homenagem para a filha, Anja: ''Tenho tanta sorte''

Modelo Alessandra Ambrosio celebra aniversário de 14 anos da filha, Anja, e semelhança entre mãe e filha chama atenção da web

CARAS Digital Publicado em 25/08/2022, às 09h18

A quarta-feira, 24, foi dia de festa na casa de Alessandra Ambrosio (41)! Isso porque a primogênita da modelo completou mais um ano de vida.

A top model brasileira fez questão de deixar uma homenagem especial no aniversário de 14 anos da filha, Anja, e usou as redes sociais para fazer uma linda declaração.

Em seu perfil no Instagram, a atriz e empresária compartilhou uma série de fotos com a herdeira, que chamou atenção dos seguidores, mais uma vez, pela semelhança com a mãe.

"Feliz aniversário para a garota mais incrível desse mundo, Anja Louise! Tenho tanta sorte de ser sua mãe e o meu amor por você é infinito. Te amo e te desejo todas as coisas na sua vida porque você merece", se derreteu Alessandra ao legendar a postagem, em inglês.

"Feliz aniversário, Anja. Você é a mais doce", disse Anitta (29). "Te ver crescer foi como ver uma parte da história da sua mãe que não pudemos acompanhar! Vocês são tão parecidas! Lindíssimas", "Que filha maravilhosaaaaaaaaa!!!! Igual a você, que lindaaaaa", "Parecem irmãs", disseram alguns seguidores.

Alessandra também publicou um vídeo reunindo diversas fotos de Anja, desde a infância até os dias atuais. Anja é fruto do relacionamento de Alessandra com o empresário Jamie Mazur. Os dois, que se separaram em 2018 após 10 anos de relacionamento, também são pais de Noah, de 10 anos.

Alessandra Ambrosio comemora aniversário da filha

Alessandra Ambrosio posa com a filha, Anja

Recentemente, Alessandra Ambrosio compartilhou uma série de fotos de um jantar em família e posou ao lado da filha, Anja Louise. A top model compartilhou uma série de fotos de um jantar em alto-mar. Para a ocasião, Alessandra apostou em um vestido rendado transparente na cor verde. Enquanto a filha, surgiu com um vestido de cetim super estiloso e os fãs compararam as duas.

