Alessandra Ambrosio posa ao lado da filha, Anja, e semelhança impressiona a web: "Gêmeas"

Redação Publicado em 16/08/2022, às 11h54

A top model brasileira Alessandra Ambrosio (40) surpreendeu a web na última segunda-feira, 15. Isso porque, Alessandra compartilhou uma série de fotos de um jantar em família, e posou ao lado da filha, Anja Louise, de 13 anos.

Através das redes sociais, Alessandra Ambrosio compartilhou uma série de fotos de um jantar em alto-mar. A top model posou com a família e surpreendeu com um registro ao lado da filha, Anja, e a semelhança entre as duas impressionou.

Para curtir o jantar, Alessandra apostou em um vestido rendado transparente na cor verde. Enquanto a filha, surgiu com um vestido de cetim super estiloso.

Nos comentários do post, fãs e amigos da top model aproveitaram o espaço para enaltecer a beleza da dupla: "Parecem gêmeas", comentou um seguidor. "Sempre lindas!", destacou outro. "Que família linda", disse o terceiro.

Veja as fotos de Alesssandra Ambrosio:

