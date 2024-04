Yasmin Brunet se empolga ao encontrar Leidy Elin e Lucas Henrique em hotel

À espera da grande Final do 'Big Brother Brasil 24', Yasmin Brunet mostrou-se animada ao reencontrar Leidy Elin e Lucas Henrique

O entusiasmo não está sendo sentindo apenas pelos finalistas do BBB 24! Nesta terça-feira, 16, Yasmin Brunet se empolgou ao reencontrar Lucas Henrique e Leidy Elin. Enrolada apenas em uma toalha, a ex-sister saiu correndo pelo corredor do hotel para abraçar os colegas de confinamento.

O registro foi compartilhado pela modelo nos stories de seu perfil oficial no Instagram "Ei, ei, ei... O que é isso que estou ouvindo?", disse ela enquanto abria a porta do quarto para sair ao encontro dos ex-brothers. Buda logo deu risada e abraçou as participantes.

Os ex-BBB's estão confinados para participarem da grande Final do programa, transmitida nesta terça-feira, 16. Davi, Isabelle e Matteus competem pelo prêmio milionário após 100 dias de reality show.

a yasmin de toalha reencontrando o buda e a leidy kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk pic.twitter.com/5WckN1XGeo — rafa!ela (@stydulm) April 16, 2024

a pessoa gravando chocada com a yasmin de toalha kkkkkkkkkkkkkk pic.twitter.com/mIfbk27mrO — mia brunet (@miatuitta) April 16, 2024

Yasmin Brunet mostra encontro com Wanessa Camargo em salão de beleza

Yasmin Brunet usou as redes sociais na tarde da última segunda-feira, 15, para mostrar o momento que encontrou com Wanessa Camargo em um salão de beleza.

A modelo e a cantora, que ficaram amigas durante o Big Brother Brasil 24, aparecem no primeiro vídeo dando um abraçado apertado. Depois, elas posam juntas para algumas fotos. A influenciadora digital ainda pegou a artista no colo. "Agora posso mostrar o dia que fui ver a Wanessa", escreveu a filha de Luiza Brunet na legenda.

Yasmin e Wanessa mudaram radicalmente o visual para participarem da final do BBB 24, que acontecerá nesta terça-feira, 16. Nas redes sociais, a modelo postou um vlog mostrando seu dia de beleza e todo o processo que levou para surgir com as madeixas bem mais claras. "Gente, voltei a ser loira. Finalmente! Eu estava morena, simplesmente não tava mais aguentando. Vem a skin loira, que ela vai ser diferente da outra, vocês vão ver só", prometeu.

Camargo também mudou o cabelo. A cantora aderiu a um corte na altura dos ombros, além disso, pintou o cabelo de loiro. "Nada melhor para uma nova era do que uma mudança de visual. Uma novidade que estou louca para compartilhar com vocês. Nos vemos amanhã!", disse ela.