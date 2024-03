Wanessa Camargo aparecerá no 'Fantástico' após expulsão: 'Não sou'

Vai falar! Após ser expulsa do 'BBB 24', Wanessa Camargo aparecerá no 'Fantástico'; cantora admitiu atitudes enquadradas como racismo estrutural

A cantora Wanessa Camargo falará pela primeira vez na televisão após ter sido expulsa do BBB 24 por conta de uma agressão física reclamada por Davi. A entrevista, comandada por Renata Ceribelli, com artista irá ao ar no próximo domingo, 17, no Fantástico.

A imagem exclusiva do momento da famosa falando pela primeira vez desde sua saída do reality show foi divulgada pelo portal Hugo Gloss. Nos registros inéditos compartilhados pelo site, a herdeira de Zezé Di Camargo apareceu toda produzida com um look sóbrio e conversando com a jornalista do programa dominical.

Segundo divulgado com exclusividade pelo site, Wanessa Camargo chegou a falar novamente sobre o racismo estrutural após protagonizar desentendimentos com o participante Davi. “Eu não sou os 55 dias que passei lá [na casa]. Eu sou 40 anos de vida”, declarou a cantora, que ao rever sua participação, admitiu ter atitudes enquadradas no chamado racismo estrutural. “Eu tenho que ter humildade e olhar: ‘Onde que eu estou errando?’” , revelou.

Vale lembrar que, nos últimos dias, a filha de Zilu Camargo postou um vídeo falando sobre racismo estutural e pediu desculpas ao participante Davi. " Hoje eu entendo que algumas das minhas falas e comportamentos dentro da casa do BBB em relação ao Davi se enquadram no racismo estrutural , que está tão enraizado na nossa sociedade, dentro de nós pessoas privilegiadas, que a gente acaba praticando sem perceber e sem se dar conta do quanto isso afeta a população já tão machucada e discriminada por séculos!", admitiu ela.

A expulsão de Wanessa Camargo aconteceu no dia 2 de março após ela se exceder em uma festa. No Quarto Magia, ela encostou em Davi, que estava dormindo e não gostou nem um pouco de ser acordado pela cantora, com quem sempre teve desentendimentos na casa.

Irritado com o episódio, o baiano foi até o confessionário pedir a eliminação dela. "Eu estava dormindo no quarto. A Wanessa Camargo entrou no quarto dançando, como vocês viram ali, dançando, pulando, acendendo e apagando a luz. Ela viu que eu estava no quarto. Em seguida, ela veio para a cama, ela viu que eu estava na cama e deu um tapa na minha perna e ainda pediu desculpas. Eu me senti invadido no momento porque eu estava dormindo, estava descansando, ela me deu um tapa na perna. Acredito que isso é falta de respeito, ela me deu um tapa. Se eu tivesse dado um tapa nela, acredito que seria uma agressão. Peço que revejam essa situação”, afirmou ele.

Wanessa Camargo teria se irritado com revelação de Dado

Desde a expulsão de Wanessa Camargo veio à tona uma suposta crise do relacionamento dela com Dado Dolabella. Apesar da cantora ter falado muito bem dele e com muita paixão no BBB 24, a relação deles não estaria das melhores.

Após nos últimos dias sair a notícia de que Zilu Camargo nunca teria apoiado o namoro dos dois e proibido a entrada dele em sua casa, local onde a artista está morando desde a separação do pai de seus filhos, agora o Jornal Extra revelou o suposto motivo pelo qual a famosa estaria irritada com o até então companheiro.

Conforme informações divulgadas pelo veículo, Wanessa realmente estaria vivendo uma crise financeira e a exposição disso por Dado na mídia teria deixado a herdeira de Zezé Di Camargo bastante irritada. Saiba mais aqui.