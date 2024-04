Vice-campeão do BBB 24, Matteus canta hino do Alegrete com governador do RS

Após conquistar o segundo lugar no BBB 24, Matteus cantou o hino do Alegrete na companhia do governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite

Nesta quarta-feira, 24, Matteus Amaral fez uma visita bastante especial! Acompanhado da mãe, Luciane Amaral, o vice-campeão do BBB 24 foi recebido pelo governador Eduardo Leite no Palácio Piratini, sede do governador do Rio Grande do Sul. Juntos, eles cantaram o famoso hino do Alegrete.

Por meio de seu perfil oficial no Instagram, o gaúcho compartilhou um registro do momento. "Canto Alegretense com o Governador do Rio Grande do Sul, @eduardoleite45", escreveu ele na legenda da publicação.

Nos comentários, diversos internautas elogiaram a trajetória do ex-brother e ressaltaram a forma como ele representou o Alegrete. "Matteus fez bonito em todo Brasil, sou gaúcha mas resido há um ano no Paraná, orgulho de ser Gaúcha pela linda representação desse guri", escreveu uma. "Já vi tantos gaúchos em reality e nunca nenhum falou da nossa terra com tanto orgulho", elogiou outra.

Após 3 meses na casa mais vigiada do Brasil, Matteus voltou para a cidade natal e tem passado os últimos dias dando diversas entrevistas para a TV local. Na última segunda-feira, 22, o ex-brother usou as redes sociais para mostrar o reencontro com seu cavalo, Chupim, surgindo bastante emocionado.

Descalço, ex-BBB Matteus paga promessa em sua cidade

O ex-BBB Matteus Amaral demonstrou a sua fé na noite de segunda-feira, 22, ao pagar uma promessa em Alegrete, no Rio Grande do Sul. De volta em sua terra natal, ele fez uma caminhada descalço pelas ruas da cidade.

O rapaz apareceu caminhando com os pés sem sapatos até a igreja de sua cidade para agradecer pelo segundo lugar na grande final do Big Brother Brasil 24. Na frente da igreja, ele ajoelhou e rezou.

O momento foi compartilhado pela mãe dele, Luciane Amaral, que registrou as imagens do filho em sua caminhada. "Do início ao fim, o que nos move é a fé. Meu filho cumprindo sua promessa e honrando suas raízes", disse ela.