Vice-campeão do BBB 24, Matteus retorna à cidade natal: "Melhor abraço"

Após conquistar o título de vice-campeão do BBB 24, Matteus retornou à Alegrete e se emocionou ao reencontrar a avó; confira

Após 3 meses na casa mais vigiada do Brasil, Matteus voltou para a cidade natal! Na manhã deste sábado, 20, o vice-campeão do BBB 24 retornou à Alegrete e foi recebido com muito carinho pela família e fãs.

Logo que chegou, Matteus não hesitou em abraçar a avó, dona Neuza França."É o melhor abraço do mundo", disse ele, emocionado. "Minha avó sempre esteve comigo nos momentos mais difíceis. Ela sabe de todas as dores, de tudo que a gente já passou."

"Momentos complicados, conturbados. E hoje estar vivendo isso aqui, com todas essas pessoas maravilhosas, que eu amo todo meu Alegrete, amo todos vocês", completou o brother, enquanto era recebido com muitos aplausos.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por CARAS (@carasbrasil)

Avó de Matteus ganha casa nova após vaquinha de fãs

Dona Neuza, avó de Matteus, do BBB 24, está de casa nova! Após o vice-campeão do reality show da Globo expressar seu grande amor pela vó durante a edição, seus fãs levantaram uma vaquinha especial para presentear a senhora com um novo imóvel. E o objetivo finalmente foi atingido!

O perfil O Mundo do CTG no Instagram contou a novidade para a internet na última quarta-feira, 17, e explicou como conseguiu atingir o objetivo em um vídeo. Nele, eles contaram que foram arrecadados mais de R$ 80 mil para a compra de um terreno, além de que 8 empresas do Alegrete, cidade do Rio Grande do Sul onde Matteus vive, se uniram para a construção da casa.

A notícia foi compartilhada em comemoração da conquista do segundo lugar do ex-brother na competição. "Independente do resultado, esse é o nosso presente. Um presente do Rio Grande do Sul, um presente do Alegrete para o Matteus. Tua vó tá de terreno e casa nova meu galo!", dizia o vídeo.

Vale lembrar que, ao longo do BBB 24, Matteus expressou que tinha vontade de dar um novo lar para sua avó. Com a conquista do segundo lugar, ele arrecadou R$ 150 mil como prêmio após a Grande Final do programa, que foi vencido por Davi.