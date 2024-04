Ex-BBB Matteus se emociona em reencontro com seu cavalo: "Meu companheiro"

Matteus, ex-participante do 'BBB 24', mostrou em suas redes sociais o momento em que se reencontrou com seu cavalo, Chupim,

Matteus Amaral, o segundo colocado do Big Brother Brasil 24, usou as redes sociais na tarde desta segunda-feira, 22, para mostrar seu reencontro com seu cavalo, Chupim.

No vídeo público no feed do Instagram, o estudante aparece bastante emocionado ao ver Chupim. Ao se aproximar dele, o ex-BBB faz carinho e o beija. "Como o bom gaúcho, hoje reencontro o meu companheiro Chupim, com uma alegria que não cabe no peito. Obrigado aos envolvidos nos cuidados do meu cavalo!", escreveu Matteus na legenda da publicação.

Vale lembrar que o animal foi bastante citado pelo gaúcho durante o confinamento no reality show da TV Globo. Em uma das vezes que ganhou o Presente do Anjo, Matteus caiu no choro ao assistir um vídeo do cavalo enviado por sua família.

Além de Chupim, agora Matteus também tem duas éguas. O ex-BBB foi presenteado por Jayme Monjardim após o fim do programa. "Matteus, que esse presente que estou lhe dando sirva para você começar sua linda criação de cavalo crioulo. Essas duas potras são com todo meu carinho a você por ter acompanhado esses meses seu coração puro e sua origem gaúcha, estado que tenho como meu também! Viva o Rio Grande do Sul", disse o diretor.

Confira a publicação:

Avó de Matteus ganha casa nova após vaquinha de fãs

Dona Neuza, avó de Matteus, do BBB 24, está de casa nova! Após o vice-campeão do reality show da Globo expressar seu grande amor pela vó durante a edição, seus fãs levantaram uma vaquinha especial para presentear a senhora com um novo imóvel. E o objetivo finalmente foi atingido!

O perfil O Mundo do CTG no Instagram contou a novidade para a internet na última quarta-feira, 17, e explicou como conseguiu atingir o objetivo em um vídeo. Nele, eles contaram que foram arrecadados mais de R$ 80 mil para a compra de um terreno, além de que 8 empresas do Alegrete, cidade do Rio Grande do Sul onde Matteus vive, se uniram para a construção da casa. Saiba mais!