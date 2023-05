Vai engatar?! Ex-BBBs Amanda e Cara de Sapato devem assumir romance no próximo mês

Jornal revela detalhes dos bastidores do relacionamento dos ex-BBBs Amanda Meirelles e Cara de Sapato

Os ex-BBBs Amanda Meirelles e Cara de Sapato podem ter uma novidade para os fãs no próximo mês. De acordo com o Jornal Extra, os dois podem assumir o relacionamento publicamente em breve e os planos é que eles façam isso no mês de junho.

A publicação, feita neste sábado, 27, trouxe detalhes sobre os bastidores da aproximação deles. Os dois se conheceram quando participaram do Big Brother Brasil 23, no qual ela foi a campeã. Na época do reality show, os fãs shipparam o possível casal. Quando o programa terminou, eles foram vistos juntos em algumas ocasiões, mas não assumiram nada publicamente. Porém, nos bastidores, fontes dizem que eles vivem um 'web romance'.

Isso porque Cara de Sapato vive nos Estados Unidos para treinar e ela está em São Paulo, Brasil, para cumprir sua agenda de compromissos. O Jornal Extra informou que eles se falam todos os dias pelo celular para matar a saudade e ele quer viajar para o Brasil até o Dia dos Namorados para reencontrar a médica. Enquanto isso, ela está agilizando o seu visto norte-americano para poder visitar o lutador no exterior.

O Jornal ainda contou que as famílias dos dois estão próximas e torcem para que o romance aconteça. Porém, os dois ainda não se pronunciaram sobre a possibilidade de um namoro ou não.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Amanda Meirelles 🤙🏼 (@ameirelles)

Amanda explica tatuagem que fez com Cara de Sapato

Após a repercussão da tatuagem que fez junto com Cara de Sapato, Amanda Meirelles decidiu explicar a decisão de fazer a tatuagem com o rapaz. Eles tatuagem o desenho de uma corda amarrada no braço.

"Decidimos eternizar na pele a nossa amizade que é muito verdadeira, nossa união sempre extrapolou o jogo, além de ser uma homenagem aos fãs", disse ela, que ainda desmentiu os rumores de romance com o lutador. "A gente é muito amigo", contou.

Amanda e Cara de Sapato tiveram uma relação próxima durante o confinamento do BBB 23, mas foram separados quando o rapaz foi expulso do reality show por causa da acusação de importunação sexual. Os fãs torciam para que eles formassem um casal e ficassem juntos. Depois do fim do programa, os dois já foram vistos próximos, mas não engataram um romance.