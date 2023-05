Mãe de Cara de Sapato dá indícios de affair com Amanda: “Juntos”

Tá rolando? Mãe de Cara de Sapato curte publicação sobre relacionamento do lutador com a campeã do BBB23, Amanda Meirelles

Wilma Teresa, a mãe de Antônio Cara de Sapato Jr (33), teria confirmado o relacionamento do lutador com a campeã do BBB23, Amanda Meirelles (32). Os boatos surgiram depois que ela deixou uma curtida em uma publicação sobre o romance entre os dois nas redes sociais, dando indícios de que o casal estaria vivendo um affair longe dos holofotes.

O post foi feito por um perfil de fãs do ex-BBBs no Instagram, que replicou uma notícia do jornal Extra: "Juntos e a distância. [...] Amanda tenta agilizar o visto para os Estados Unidos para encontrar o lutador. Já Cara de Sapato vê a possibilidade de uma pausa nos treinos para voltar para o Brasil ainda em junho”, diz o texto, que afirma que Amanda e Sapato estariam ficando.

A publicação também diz que os dois não querem assumir o romance publicamente por enquanto, mas amigos próximos e familiares já sabem da novidade: “Em breve, Amanda conhecerá a sogra, que vive na Paraíba e viajará para o Rio para se encontrar com a médica”, diz o texto que teria ganhado uma curtida de Wilma.

Embora circulem imagens da interação nas redes sociais, a mãe do lutador já teria retirado sua curtida do post. Mas, nos comentários, os fãs do casal foram à loucura com a suposta ‘confirmação’: “A dona Wilma curtiu, é um bom sinal”, disse uma seguidora. “Se não fosse verdade a dona Wilma não teria curtido”, apontou mais um. “Que seja verdade”, torceu outra.

Mãe de Cara de Sapato dá indícios de affair com Amanda - Reprodução/Instagram

Amigos próximos revelam detalhes do romance entre Cara de Sapato e Amanda:

Segundo informações do jornal Extra, os amigos próximos de Amanda e Cara de Sapato já sabem do relacionamento. O suposto casal não gostaria de tornar o romance público por enquanto, por isso estariam fazendo tudo longe das redes sociais deixando apenas os mais próximos saberem das decisões. Os dois, inclusive, teriam firmado um acordo de exclusividade. Confira os detalhes!