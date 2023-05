Cara de Sapato e Amanda curtem show de João Gomes no aniversário de Leonardo Caldi

Cara de Sapato, Amanda e João Gomes celebram o aniversário do empresário e assessor de imprensa Leonardo Caldi

O lutador Cara de Sapato curtiu a companhia da médica e campeã do BBB 23 Amanda Meirelles durante um show do cantor João Gomes no aniversário do empresário e assessor de imprensa Leonardo Caldi. O evento aconteceu no domingo, 7, e teve uma festa animada no Tetto Lounge, em São Paulo.

Durante a comemoração, Sapato celebrou a amizade e parceria com Caldi. “O Léo além de ser meu amigo, é meu empresário, eu sou muito grato pelo profissionalismo dele, e principalmente pela nossa parceria, o Caldi foi essencial na minha jornada até aqui. Comemorar o aniversário dele com ele é o mínimo", disse ele.

Por sua vez, João Gomes também falou sobre o amigo. “Léo é meu assessor desde o início da minha carreira, sou fã dele! Me ajudou e ajuda muito sempre, devo muito a ele, fiquei extremamente feliz em fazer esse show especial em comemoração ao seu aniversário, vida longa ao Caldi", comentou.

Amanda explica tatuagem que fez com Cara de Sapato

Após a repercussão da tatuagem que fez junto com Cara de Sapato, Amanda Meirelles decidiu explicar a decisão de fazer a tatuagem com o rapaz. Eles tatuagem o desenho de uma corda amarrada no braço.

"Decidimos eternizar na pele a nossa amizade que é muito verdadeira, nossa união sempre extrapolou o jogo, além de ser uma homenagem aos fãs", disse ela, que ainda desmentiu os rumores de romance com o lutador. "A gente é muito amigo", contou.

Amanda e Cara de Sapato tiveram uma relação próxima durante o confinamento do BBB 23, mas foram separados quando o rapaz foi expulso do reality show por causa da acusação de importunação sexual. Os fãs torciam para que eles formassem um casal e ficassem juntos. Depois do fim do programa, os dois já foram vistos próximos, mas não engataram um romance.