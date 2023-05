Ex-BBB Amanda explica decisão de fazer tatuagem com Cara de Sapato

Campeã do BBB 23, Amanda Meirelles se explica ao surgir com tatuagem igual a de Cara de Sapato: 'Extrapolou o jogo'

Campeã do BBB 23, a médica Amanda Meirelles (32) contou o motivo para ter feito uma tatuagem junto com o lutador e ex-BBB Cara de Sapato (33). Os dois fizeram uma tattoo combinando no braço durante a festa de aniversário do ex-BBB Fred Bruno (34).

Eles tatuagem o desenho de uma corda, que foi o emoji usado por seus fãs quando torciam para que eles formassem um casal no reality show. Agora, ela decidiu explicar a decisão de fazer a tatuagem com o rapaz.

"Decidimos eternizar na pele a nossa amizade que é muito verdadeira, nossa união sempre extrapolou o jogo, além de ser uma homenagem aos fãs", disse ela, que ainda desmentiu os rumores de romance com o lutador. "A gente é muito amigo", contou.

Amanda e Cara de Sapato tiveram uma relação próxima durante o confinamento do BBB 23, mas foram separados quando o rapaz foi expulso do reality show por causa da acusação de importunação sexual. Os fãs torciam para que eles formassem um casal e ficassem juntos. Depois do fim do programa, os dois já foram vistos próximos, mas não engataram um romance.

Amanda usa vestido com fenda para evento com fãs

A ex-BBB Amanda Meirelles, que é a campeã do Big Brother Brasil 23, teve um encontro com fãs em Campo Largo, no Paraná, e caprichou na escolha do look.

A médica surgiu com um vestido laranja estiloso, com direito a decote recortado e fenda poderosa na perna. O modelito destacou as curvas impecáveis do corpo dela.