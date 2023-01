Vai começar! Tadeu Schmidt muda o visual para apresentar o BBB 23

O apresentador Tadeu Schmidt compartilhou a transformação em suas redes sociais e deixou os seguidores animados: “agora sim”

Quase lá! Tadeu Schmidt (48) terá muito trabalho pela frente e mostrou que já começou os preparativos para apresentar o BBB 23 com uma mudança no visual. O apresentador, que estava de férias, compartilhou um vídeo mostrando os detalhes da transformação e revelou o seu antes e depois.

“Esse som simboliza o fim das férias”, disse Schmidt ao aproximar a máquina de barbear de seu rosto. Em seguida, com o resultado final a postos, ele declarou: “Agora sim, vamos lá?”, e revelou a face sem barba.

O vídeo bastou para deixar os seguidores ainda mais ansiosos com a proximidade do reality da Globo, que estreia dia 16 de janeiro, em uma segunda-feira. “Tadeu com barba de novo só em MAIO!”, brincou o apresentador.

Nos comentários, deu para sentir um pouco da animação do público com a nova edição: “Janeiro sem BBB é igual Natal sem show do Roberto Carlos”, comentou uma seguidora. Nem os Ex-BBB escaparam da ansiedade e Larissa Tomásia (26), participante da última edição pediu uma prévia: “Oh Tadeu, agora que as férias acabaram né, que o BBB vai voltar… Bem que você poderia soltar só um nomezinho assim, como quem não quer nada sabe?”, comentou a ex-sister.

Spoiler! Boninho entrega novo visual dos Dummies

Sem mistérios: a nova edição do BBB já teve vários detalhes revelados e Tadeu não foi o único a passar por uma transformação para entrar no programa neste ano. Os Dummies, assistentes de produção do programa, que ficam fantasiados para mascarar sua identidade, também estão de cara nova. Segundo Boninho (61), diretor do BBB, os bonecos deixarão o macacão azul e amarelo para trás.

Nesta edição, os Dummies ganharão um macacão branco, com detalhes em amarelo: “Ano novo, vida nova, dummie novo”, declarou o diretor em suas redes sociais, ao compartilhar um vídeo do novo traje, que foi recebido positivamente pelo público: "Tudo novo e melhor”, comentou uma seguidora.