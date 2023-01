BBB 23: Boninho apresenta o novo visual do Dummie

Boninho revela que o Dummie do BBB 23 terá um novo figurino e mostra nas redes sociais: 'Vida nova'

O diretor de TV Boninho (61) deu um novo spoiler do que o público verá no BBB 23, da Globo. Neste domingo, 1, ele mostrou um vídeo para apresentar o novo figurino do personagem Dummie do reality show, que é o assistente da produção do programa e que tem contato com os participantes durante as provas.

Nas imagens, Boninho contou que o Dummie vai aposentar o tradicional macacão azul e amarelo e passará a usar um macacão branco com detalhes amarelos.

“Ano novo, vida nova... Dummie novo”, disse ele na legenda do vídeo.

Boninho fala sobre a ex-mulher

O diretor de TV Boninho (61) surpreendeu ao comentar sobre o antigo casamento com a socialite Narcisa Tamborindeguy (56). Em participação no programa Lady Night, da Globo, ele foi questionado se topava falar sobre a relação deles e impressionou com a resposta.

Boninho e Narcisa foram casados entre 1983 e 1986 e tiveram uma filha, Marianna, de 37 anos. Na entrevista, Tata Werneck (39) perguntou: “Eu posso falar da Narcisa?”.

Então, ele respondeu: “Eu acho que todomundo comete algum erro na vida”. Assim, Tata completou: “Você tem uma filha com ela né?”. E ele concordou: “Tenho uma filha com ela...”. Logo depois, a apresentadora quis saber como era vida sexual deles, mas ele contou que não lembra disso.