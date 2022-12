Boninho choca com comentário sobre a ex-mulher, Narcisa Tamborindeguy

Boninho pega os fãs de surpresa ao responder pergunta sobre o antigo casamento com Narcisa Tamborindeguy: 'Todo mundo comete algum erro'

O diretor de TV Boninho (61) surpreendeu ao comentar sobre o antigo casamento com a socialite Narcisa Tamborindeguy (56). Em participação no programa Lady Night, da Globo, ele foi questionado se topava falar sobre a relação deles e impressionou com a resposta.

Boninho e Narcisa foram casados entre 1983 e 1986 e tiveram uma filha, Marianna, de 37 anos. Na entrevista, Tata Werneck (39) perguntou: “Eu posso falar da Narcisa?”.

Então, ele respondeu: “Eu acho que todomundo comete algum erro na vida”. Assim, Tata completou: “Você tem uma filha com ela né?”. E ele concordou: “Tenho uma filha com ela...”. Logo depois, a apresentadora quis saber como era vida sexual deles, mas ele contou que não lembra disso.

Boninho relembra a saída de Tiago Abravanel do BBB

Também no programa Lady Night, Boninho comentou sobre a saída de Tiago Abravanel do Big Brother Brasil 22. Ele deixou a atração ao apertar o botão da desistência.

"Tiago Abravanel. [Antes de o escalar para o 'BBB'], eu falei: 'Imagina o Tiago no Big Brother'. Aí ele vai lá e aperta o botão[para desistir do programa]. Tudo bem que ele já era meio famoso. Silvio Santos não faria isso", começou ele, que demonstrou descontentamento com as atitudes do ex-BBB.

A apresentadora Tatá Werneck (39), então, quis saber se ele ficou chateado com a saída de Tiago. Sincerão, ele disparou: "Dei graças a Deus que ele saiu".