Boninho revela que comemorou saída de Tiago Abravanel no BBB: "Dei graças a Deus"

Boninho revela que comemorou quando Tiago Abravanel apertou o Botão da Desistência e deixou o 'Big Brother Brasil 22'

O diretor de televisão Boninho (61) causou polêmica ao revelar que celebrou a saída do ator Tiago Abravanel (35) no Big Brother Brasil 22, após ele desistir do programa.

Na quinta-feira, 08, durante uma entrevista ao Lady Night, no Multishow, o marido de Ana Furtado (49) desceu a lenha na participação controversa do artista no reality show.

Para quem não se lembra, Tiago Abravanel foi duramente criticado durante a 22ª edição devido à sua postura pacífica - ele se negava a se comprometer com o jogo e evitava embates com outros brothers.

"Tiago Abravanel. [Antes de o escalar para o 'BBB'], eu falei: 'Imagina o Tiago no Big Brother'. Aí ele vai lá e aperta o botão[para desistir do programa]. Tudo bem que ele já era meio famoso. Silvio Santos não faria isso", começou ele, que demonstrou descontentamento com as atitudes do ex-BBB.

A apresentadora Tatá Werneck (39), então, quis saber se ele ficou chateado com a saída de Tiago. Sincerão, ele disparou: "Dei graças a Deus que ele saiu".

Boninho elogia Tiago Leifert após narração em jogo da Seleção Brasileira: “Mais feliz”

Tiago Leifert (42) narrou o jogo de estreia da Seleção Brasileira na Copa do Mundo de 2022 para o Globoplay.

Após a partida, Boninho (60) foi ao seu Instagram elogiar a performance do apresentador na narração e compartilhou imagens de Tiago durante a transmissão.

“Isso é meu amigo querido Tiago Leifert narrando o jogo do Brasil na @fifaworldcup pelo @sportv e @globoplay. Pode ser mais feliz???”, escreveu o diretor da Rede Globo.

Nos comentários, Tiago respondeu ao diretor. “Te amo Big Boss”, fazendo referência ao Big Brother Brasil, que é dirigido por Boninho.

Vale lembrar que Tiago e Boninho já trabalharam juntos na Rede Globo no Big Brother Brasil e no The Voice Brasil.