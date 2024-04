Tarólogo faz previsão sobre futuro de ex-BBB 24: 'Contrato demorado'

Em entrevista à CARAS Brasil, o tarólogo Val Couto comentou sobre futuro dos ex-participantes do BBB 24 e prevê sucesso de sister na Globo

O tarólogo Val Couto afirmou que Fernanda Bande (32) tem tudo para ser uma das ex-participantes do BBB 24 de maior sucesso. Em uma previsão exclusiva para a CARAS Brasil, o espiritualista avaliou o futuro dos brothers e garantiu que poucos devem ter um retorno grandioso após o fim do reality.

"Vejo a Fernanda fazendo muito sucesso. A Fernanda vai ser contratada e com felicidade, porém esse contrato eu não vejo que seja por muitos anos. Vejo ela se aventurando e tendo bastante sucesso", adiantou Val, que também aponta que Bia, Davi, Alane e Isabelle sairão do programa bem-sucedidos.

Confirmando o favoritismo de Davi, ele garante que o baiano será o grande campeão da edição e, para além disso, também realizará o sonho de se tornar médico. Ele também destaca que Alane pode vir a se tornar a queridinha do mercado publicitário, como muitos já acreditavam.

"O Davi vai se tornar médico e vai fazer muito sucesso. Eu também vejo a Bia do Brasil com assinatura de papéis e documentos. A Isabelle também vejo com um êxito muito grande ligado a carreira dela, com bastante felicidade e bastante fervor. A Alane também vejo ganhando muito dinheiro, vai ter muita sorte, tendo possibilidade para convites para programas de televisão e muitas propostas", avalia.

Em meio a questionamentos sobre a possibilidade da contratação de Beatriz pela TV Globo, Val deixa claro que o interesse da emissora pode ser em outra pessoa. "Para a única que vejo o contrato demorado é para a Fernanda, vejo ela fazendo alguma coisa dentro da Rede Globo. Dos mais antigos que saíram, eu não vejo algo sendo tão legal", explica.

Em outro momento do vídeo, o tarólogo aproveitou para alertar sobre situações complicadas envolvendo os ex-BBBs e o cuidado com a saúde mental. "Vejo que um deles vai passar por um problema muito sério ligado à depressão e precisará cuidar", revela.

