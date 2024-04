Tadeu Schmidt repercute fofoca sobre Wanessa e Yasmin na final do BBB 24

Ao vivo na final do BBB 24, Tadeu Schmidt surpreende ao fazer pergunta que deu o falar nas redes sociais sobre a relação de Wanessa Camargo e Yasmin Brunet

O apresentador Tadeu Schmidt surpreendeu ao mostrar que está ligado ao que está sendo dito nas redes sociais sobre o BBB 24, da Globo. Ao vivo na grande final, ele fez uma pergunta para Wanessa Camargo e Yasmin Brunet sobre uma fofoca envolvendo a amizade delas após o confinamento.

Depois que Yasmin foi eliminada, os fãs esperaram que ela logo se encontrasse com Wanessa, que tinha sido expulsa poucos dias antes. Porém, o reencontro delas demorou para acontecer. Com isso, Tadeu fez questão de perguntar o motivo da demora para as duas e ao vivo na TV.

"E a gente vê pelas redes sociais, pelos posts e tal, demoraram para se encontrar… mas como foi esse reencontro?”, perguntou ele. Então, Yasmin respondeu: "O nosso reencontro foi lindo. Na verdade, eu fui encontrar ela num salão porque ela estava modificando o cabelo. Foi aquela coisa, aquele amor, aquele calor, fofocaiada…”.

Por sua vez, Wanessa contou: "A gente não podia postar porque eu não podia revelar o meu visual. E eu falei: não pode ou vai estragar. Mas ela já sabia um tempo antes. Na nossa saída, a gente teve que se reconstruir também, ter um momento com a nossa família, também por isso que demorou. Ela ficou aqui no Rio fazendo um monte de coisa. A gente estava esperando o momento certo”.

Antes disso, a cantora elogiou a amizade com a modelo no reality show. "A Yasmin foi uma pessoa muito importante para mim aqui dentro. A gente já se conhecia lá fora, mas não tinha uma relação. A gente já trabalhou junta há muitos anos atrás. Acho que os motivos da gente estar aqui foi o uniu a gente aqui dentro no começo. E também pela idade, a gente é um pouco mais velha. Mas eu não imaginava que a gente iria se divertir tanto e estar tão conectada e se reconhecer no olhar em tão pouco tempo”, contou.