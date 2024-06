Solteira, Giovanna Lima ganha torcida após reencontrar ex-BBB 24: ‘Casalzão’

Solteiríssima, Giovanna Lima ganha apoio dos seguidores após posar coladinha com ex-brother durante reencontro com colegas do BBB 24

Solteiro desde que anunciou o término de seu namoro no final do mês passado, Lucas Pizane ganhou apoio dos seguidores por um romance ao reencontrar Giovanna Lima, ex-sister do BBB 24. O encontro aconteceu durante o São João da Thay, festa junina organizada pela influenciadora digital Thaynara OG no Maranhão.

Além de Lucas Pizane e Giovanna Lima, estiveram presentes no reencontro Beatriz Reis, Matteus Amaral, Raquele e Marcus Vinícius, que vão curtir os próximos dias da festa juntos. Inclusive, foi o comissário de bordo quem pediu para que os dois posassem juntos durante a celebração, enquanto a doceira registrava a cena em suas redes sociais.

“Junta de novo! Aí para a alegria do Twitter, porém é fake”, Marcus se divertiu ao especular um romance e levantar a torcida dos colegas. Depois de perceberem que estavam sendo filmados, Pizane e Giovanna deram risada e debocharam dos amigos: “Aí Raquele, engraçadinha”, disse a nutricionista enquanto revirava os olhos.

Na rede social X, o antigo Twitter, o registro já repercutiu e ganhou a torcida dos seguidores: “Tô shippando Gizane”, uma fã brincou uma ao juntar o nome dos dois. “Daria um casalzão”, opinou mais uma. “Pior que eles combinam”, exaltou mais um. Outros admiradores ainda questionaram se o cantor não estava namorando: "Como assim ele terminou?"

Tem alguém ai shippando GIZANE?!?pic.twitter.com/u2jLeRbtHf — Central Reality (@centralreality) June 4, 2024

Vale lembrar que no dia 23 de maio, Pizane usou as redes sociais para compartilhar um desabafo sobre o término de seu namoro com Beatriz Esquivel. Após sete meses juntos, o cantor revelou que o relacionamento chegou ao fim, destacando que ambos mantêm carinho um pelo outro, e fez um pedido aos seguidores por respeito.

“Peço respeito pelo nosso momento. É algo que cabe a nós dois. Peço que não criem histórias, não espalhem desinformação, a nossa relação é de muita responsabilidade e carinho um pelo outro. Acho que quando existe amor a gente deseja a felicidade do outro independente de estar junto ou não”, Pizane pediu.

Enquanto isso, Giovanna já viveu alguns romances dentro e fora do confinamento. Durante sua estadia na casa mais vigiada, ela teve um affair com MC Binn. Após deixar o reality show, eles continuaram se relacionando por um tempo, mas decidiram manter a amizade. Ela também foi vista saindo com Leonardo Bittencourt, após flertes nas redes sociais, mas não confirmou o romance.

Giovanna conta quanto deixou de ganhar por contrato com a Globo:

Giovanna Lima e Nizam, ex-participantes do BBB 24, foram entrevistados por Lucas Selfie nesta quarta-feira, 22, e falaram sobre o fim do contrato com a Globo. Eles confessaram que deixaram de ganhar uma boa quantia com publicidades, porque eram vetados pela emissora. Segundo os ex-brothers, o valor pode chegar até 200 mil.