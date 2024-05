Ex-BBB Giovanna curte noite no Rio de Janeiro ao lado de ator famoso

Tá ficando sério? No Rio de Janeiro, a ex-participante do BBB 24 Giovanna Lima foi flagrada em novo encontro com ator famoso; confira!

Após passar alguns meses no confinamento do BBB 24, da Globo, a nutricionista Giovanna Lima está aproveitando bastante cada momento pós-reality show. Na noite de quarta-feira, 15, ela foi flagrada mais uma vez curtindo uma noite no Rio de Janeiro ao lado do ator Leonardo Bittencourt.

As fotos do passeio foram compartilhadas com exclusividade pelo perfil 'Subcelebrities', no Instagram. De acordo com informações do portal, Giovanna e Leo estavam juntinhos em um bar em Botafogo. Os dois, no entanto, não publicaram nenhum registro do encontro.

Vale lembrar que essa não é a primeira vez que a ex-BBB é vista ao lado do famoso. No final de abril, Giovanna Lima e Leonardo Bittencourt foram flagrados realizando o mesmo date. A aproximação entre eles começou logo após o ator demonstrar interesse na nutricionista enquanto ela ainda estava confinada.

Em entrevista recente à CARAS Brasil, a ex-participante do BBB 24 chegou a comentar sobre o interesse de Leo. "Tô solteira na pista. Eu tinha acabado de sair da casa, não estava entendo nada, mas ficou por isso mesmo", afirmou ela, que até então não havia sido procurada pelo ator após sua saída do programa.

Nos últimos dias, Giovanna reencontrou Yasmin Brunet, Raquele, Giovanna Pitel e Fernanda, ex-colegas de reality show. O momento especial foi registrado e compartilhado pelas ex-sister nas redes sociais.

Giovanna desabafa sobre ataques nas redes sociais

Giovanna Lima, ex-participante do BBB 24, usou as redes sociais para fazer um desabafo sobre comentários que tem recebido na internet. Sem especificar qual assunto causou o incômodo, a ex-sister confessou que ainda não está acostumada com a repercussão gerada por seus posts após o reality show.

"Eu, alma tuiteira há muitos anos, ainda estou aprendendo que, aqui, agora tudo é motivo para todo mundo. Antes, eu jogava qualquer frase e era tudo mato. Não gerava rebuliço", escreveu ela em seu perfil oficial no X, antigo Twitter.

Na sequência, ela ressaltou: "Não aceito que vocês ataquem os outros por coisa que está na cabeça de vocês. Não é justo e é muito feio também, principalmente pelos motivos que andei vendo... Dito isto, circulando".

Horas antes, a mineira havia afirmado que não usa as redes sociais para publicar indiretas. "Que inferno, para de criar fic. Tô mandando indireta pra ninguém, não. Sou mulher suficiente pra resolver meus problemas fora da internet", disse ela.