Ex-BBB Giovanna Lima abre o jogo sobre romance com Leo Bittencourt

Em entrevista à CARAS Brasil, Giovanna Lima faz revelação sobre interesse amoroso de Leo Bittencourt e abre o jogo sobre orientação sexual

Giovanna Lima (27) está colhendo os frutos da sua participação no BBB 24. Com a agenda lotada de compromissos, a nutricionista aproveitou o intervalo entre um trabalho e outro para conversar com a CARAS Brasil. Em entrevista, ela revela como recebeu o interesse amoroso de Leonardo Bittencourt (30) e se o ator tem chances, já que ela viveu um affair com MC Binn (30) na casa mais vigiada do Brasil.

"Tô solteira na pista. Eu tinha acabado de sair da casa, não estava entendo nada, mas ficou por isso mesmo", afirma ela, que não foi procurada pelo ator após sua saída do programa.

Além de Leonardo, mulheres se encantaram com a beleza de Giovanna. A agora influenciadora digital conta que ficou surpresa com o interesse do público feminino, mas faz questão de frisar ser heterossexual, ou seja, tem atração apenas por homens.

"Eu amei, sério, me senti muito acolhida, de verdade, me senti muito amada, apesar de não ser sapatão escrita mesmo como todas elas [gostariam], me colocaram e shipparam com todas as meninas da casa. Eu fico muito feliz que todas me abraçaram e tudo mais", diz.

Giovanna já reencontrou MC Binn após sua saída da casa do BBB 24. Apesar da química testemunhada por todo o Brasil, ela garante que está solteira e não se arrepende de ter se envolvido com o cantor no programa. "Fui disposta a viver tudo", afirma a mineira.