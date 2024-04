Giovanna esclarece relação com MC Binn: "Casal foi por água abaixo"

Durante conversa com Ed Gama, Giovanna surpreendeu os fãs ao dar detalhes sobre relação com MC Binn, com quem viveu um affair no BBB 24

Parece que o romance entre Giovanna e MC Binn não foi para frente após o BBB 24. Durante conversa com Ed Gama, a ex-sister abriu detalhes sobre sua relação com o funkeiro no momento, mas não trouxe boas notícias para os fãs do casal.

Ao longo do bate-papo, a mineira compartilhou que tem o sonho de casar, mas disse que ainda não conseguiu um noivo. “Eu tenho agora um pé normal e um sonho.”, brincou.

Ed Gama logo rebateu dizendo que conhecia um amigo que participou do BBB 24 e também possui o mesmo sonho, fazendo referência a MC Binn. “Ah, legal, vou conversar com ele, ele é amigo meu”, respondeu Giovanna. “Amigo? Eu sou o maior entusiasta de Gibin.”, afirmou o apresentador.

“Não sei, acho que o casal foi por água abaixo”, disparou a nutricionista. Ed Gama ressaltou que viu os dois juntos nas redes sociais e questionou: “Então não é verdade?”.

“O quê? Que a gente está junto? Junto? Não”, esclareceu Giovanna.

Vale lembrar que ambos viveram um breve romace dentro do BBB 24. Muito antes do funkeiro deixar o reality, os dois haviam colocado um ponto final no romance, mas nas últimas semanas acabaram se aproximando bastante, apesar de não reatarem o affair.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Giovanna Lima (@giovannallima)

Giovanna se manifesta sobre boatos de ser mulher trans

Giovanna, a décima oitava eliminada do Big Brother Brasil 24, usou as redes sociais para esclarecer os boatos que surgiram sobre ela ser mulher trans. A nutricionista se manifestou sobre o assunto após abrir uma caixinha de perguntas nos Stories do Instagram.

"Por que estão falando que você é mulher trans?", questionou um internauta. A mineira, então, contou que ficou sabendo sobre essa especulação assim que deixou a casa mais vigiada do país. "Gente, sinceramente, eu não sei de onde isso surgiu, porque surgiu e quem que inventou isso. Sei lá", começou ela.

E seguiu: "Enfim, não importa também, né? Mas eu fiquei até lisonjeada, viu? Porque o que eu conheço de trans maravilhosa, meu filho. Empoderadas, lindas e belas. Se vocês estão me achando linda e bela, para mim, está tudo ótimo, está tudo certo", ressaltou a ex-BBB.

Uma pessoa trans, aliás, é aquela que não se identifica com o gênero ao qual foi designada ao nascer. Logo, uma mulher trans é aquela que foi designada como homem ao nascer, mas se entende como uma mulher.