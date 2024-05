Yasmin Brunet surpreende com selinho em ex-sister durante reencontro: ‘Gostosa’

Yasmin Brunet surpreende ao se reunir com ex-participantes e compartilhar clique beijando colega de confinamento do BBB 24; saiba quem

Neste sábado, 11, Yasmin Brunet se reencontrou com alguns de seus colegas de confinamento do Big Brother Brasil 24. Nas redes sociais, uma cena inusitada acabou agitando tanto os fãs da modelo quanto os da nutricionista Giovanna Lima, já que as duas foram vistas trocando um selinho em um dos registros que circulam nas redes sociais.

Yasmin e Giovanna já tinham se reencontrado durante os bastidores do show da cantora Wanessa Camargo na noite da última sexta-feira, 10, Inclusive, a modelo rasgou elogios para a amiga em suas redes sociais: “Estou com uma grandíssima gostosa! Porque toda loira tem sua morena e toda morena tem sua loira”, disse ao lado da colega.

Agora, elas curtiram um almoço com alguns de seus amigos do reality show e aproveitaram para presentear os fãs que ‘shippam’ a amizade com uma foto de um selinho. Na sequência, Yasmin dividiu um clique com mais amigas que participaram da reunião, Raquele, Giovanna Pitel e Fernanda Giovanna também posou no registro com as aliadas.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Diz Aí 013 (@dizai013)

"Gnominhas na floresta (e sim elas me aceitaram como gnoma)", disse a modelo, fazendo referência aos antigos grupos do programa. Embora não tenham aparecido nos cliques, Wanessa Camargo, Lucas Pizane e Michel também participaram do reencontro e posaram em outros momentos ao lado dos colegas, além de terem curtido o show de Wanessa.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Yasmin Brunet 🧜🏻‍♀️ (@yasminbrunet)

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por 🐺 (@nandinha.bandee)

Yasmin Brunet escolhe look já usado por Juliette em show de Wanessa:

Yasmin Brunet tirou um tempo nesta sexta-feira, 10, para prestigiar o primeiro show da amiga, Wanessa, desde sua expulsão do BBB 24. A modelo apareceu usando um corset preto, que já foi look de Juliette, grande campeã da 21ª edição do reality global. O corset preto conta com aplicações prata e seis zíperes dispostos na parte da frente.

As costas do look escolhido por Yasmin Brunet tem um trançado para deixá-lo firme ao corpo. Diferente de Juliette, a modelo optou por vesti-lo com alças. Já Juliette usou o corset em meados de março de 2023. Na ocasião, a artista estava prestigiando o show da banda britânica Coldplay no estádio Morumbis, em São Paulo; compare os looks!