Wanessa toma atitude após fã xingar Davi em primeiro show pós-BBB: 'Respeito'

De volta aos palcos, Wanessa passa perrengue e toma providências após fã puxar coro para insultar Davi em seu primeiro show depois do BBB 24

Na última sexta-feira, 10, Wanessa Camargo passou por um sufoco durante seu retorno aos palcos após o confinamento no BBB 24. Isso porque o show tomou um rumo inesperado quando um fã conseguiu invadir o palco, pegar o microfone e puxar um coro xingando o campeão do reality, Davi. Diante da situação inusitada, a cantora tomou providências.

Em vídeos que circulam nas redes sociais, o fã aparece subindo no palco e inicialmente, tietou a cantora. Na sequência, ele pegou o microfone da mão dela e incitou a plateia a gritar: "Ei, Davi, vai tomar no c*". Logo, boa parte do público também estava xingando o motorista de aplicativo, que denunciou uma agressão e resultou na expulssão da cantora.

Nas imagens, Wanessa é vista colocando as mãos no rosto e fazendo um gesto de negação. Em seguida, a cantora pede aos fãs que interrompam os xingamentos ao ex-rival e pede que o fã lhe devolva o microfone. Inicialmente, o homem hesita em devolvê-lo, por isso a cantora puxa o item de volta e repreendeu o público de forma carinhosa.

Em seu discurso, a filha de Zezé di Camargo e Zilu Godoy agradeceu o apoio dos fãs: "Deixa eu falar uma coisa, aqui é sobre a gente. É sobre a nossa história, é só sobre isso. Eu super agradeço o carinho de vocês, o respeito de vocês, por vocês nunca terem largado a minha mão em nenhum momento”, ela relembrou sua estadia no reality show.

No entanto, Wanessa fez questão de reforçar que o confinamento ficou para trás e que importa agora é a música e o amor: “Eu sei que vocês sabem quem eu sou, são 23 anos”, disse a cantora. Após a artista finalizar seu discurso, o fã tentou recuperar o microfone e cantar uma música, mas foi vaiado e retirado do palco pelos seguranças da famosa.

Durante show que marca o retorno de Wanessa Camargo, um fã conseguiu subir no palco e após tietar bastante, cantar e dizer que Wanessa merecia ter sido campeã do #BBB24, puxou gritos de "Ei, #Davi, vai tomar no c*", e foi seguido por boa parte da plateia.



📲Leia mais:… pic.twitter.com/x9SrjtC5et — Folha de S.Paulo (@folha) May 11, 2024

Em entrevista à CARAS Brasil, Wanessa chegou a falar sobre seu jogo de cintura para lidar com a situação inusitada: "Mas ali, eu não sabia mais o que fazer sendo sincera. Eu estava tentando conversar, acalmá-lo, cantar com ele. Só que ele não devolvia o microfone, e aí eu pensei como eu iria voltar para fazer o show”, disse a artista.

“Teve uma hora que eu não tinha o que fazer. É uma coisa que a gente não quer que aconteça”, a cantora desabafou sobre o momento e completou: "Sempre gosto de tratar com muito carinho, não gosto que ninguém seja tirado fora do meu palco. Espero que ele esteja bem”, Wanessa finalizou a declaração sobre o susto e celebrou seu retorno.

Wanessa Camargo reata namoro com Dado Dolabella:

Wanessa Camargo e Dado Dolabella reataram seu namoro! A informação foi confirmada pela própria cantora ao site G1, pouco antes de subir ao palco do primeiro show de sua turnê, que inicia em São Paulo nesta sexta-feira, 10. Separados desde a expulsão da artista do Big Brother Brasil 24, o casal decidiu retomar o seu romance recentemente em segredo.