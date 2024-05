Yasmin Brunet escolhe look já usado por Juliette em show de Wanessa; veja!

Yasmin Brunet foi uma das ex-BBBs que esteve no show de Wanessa nesta sexta, 10, em São Paulo; modelo vestiu look já usado por Juliette

Yasmin Brunet (35) tirou um tempo nesta sexta-feira, 10, para prestigiar o primeiro show da amiga, Wanessa (41), desde sua expulsão do BBB 24. A modelo apareceu usando um corset preto, que já foi look de Juliette (34), grande campeã da 21ª edição do reality global.

O corset preto conta com aplicações prata e seis zíperes dispostos na parte da frente. As costas do look escolhido por Yasmin Brunet tem um trançado para deixá-lo firme ao corpo. Diferente de Juliette, a modelo optou por vestí-lo com alças.

Já Juliette usou o corset em meados de março de 2023. Na ocasião, a artista estava prestigiando o show da banda britânica Coldplay no estádio Morumbis, em São Paulo. Além de curtir a apresentação, ela também tirou foto com o cantor Xororó (66).

Além de Yasmin Brunet, outros brothers também aproveitaram o show de Wanessa, que aconteceu na Áudio, casa de shows em São Paulo. Nomes como Raquele, Marcus Vinicius, Fernanda, Pitel, Lucas Luigi, Pizane, Nizam, Michel e Giovanna prestigiaram a apresentação.

CONFIRA LOOK USADO POR YASMIN BRUNET E JULIETTE:

Foto: AgNews

Foto: AgNews

FÃ INVADE PALCO DE WANESSA DURANTE SHOW

Durante o show, Wanessa precisou ter jogo de cintura ao lidar com um fã que invadiu o palco. "É uma situação que acontece e a gente sem saber o que fazer. Sempre gosto de tratar com muito carinho, não gosto que ninguém seja tirado fora do meu palco", explica Wanessa , em entrevista à CARAS Brasil. "Espero que ele esteja bem."

"Mas ali, eu não sabia mais o que fazer sendo sincera. Eu estava tentando conversar, acalmá-lo, cantar com ele. Só que ele não devolvia o microfone, e aí eu pensei como eu iria voltar para fazer o show. Teve uma hora que eu não tinha o que fazer. É uma coisa que a gente não quer que aconteça."

A cantora também aproveitou o momento para elogiar Raquele (23), ex-colega de confinamento durante o BBB 24. Ainda na casa, a doceira surpreendeu os telespectadores ao cantar a música Leão, de Marília Mendonça (1995-2021).