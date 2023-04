Sem camisa, Gabriel Santana curte tarde em praia do Rio de Janeiro

Ex-BBB e ator Gabriel Santana é flagrado só de bermuda em tarde na praia no Rio de Janeiro

O ator e ex-BBB Gabriel Santana aproveitou a tarde ensolarada no Rio de Janeiro para se divertir ao ar livre. Com seus amigos, o artista foi fotografado em uma praia carioca na tarde desta terça-feira, 11.

O rapaz exibiu o seu corpo sarado ao surgir sem camisa e usando apenas uma bermuda laranja e um boné branco.

Recentemente, Gabriel Santana contou sobre a vida amorosa após o BBB 23. Ele relembrou os beijos que deu dentro do reality show. "Para mim beijo nunca foi um tabu. Beijar ou parar de beijá-los também. Eu acho que o que eu tive com a Sarah e com o Fred, foi muito sincero, foi muito real e fez sentido lá dentro. Depois a gente começou a ver que talvez a nossa amizade estava indo para outro lugar que o beijo não cabia mais, então a gente parou de se beijar, tanto com a Sarah, tanto com Fred", afirmou ele.

E completou: "Aqui fora são outros 500, eu não tenho essa expectativa, não tenho esse desejo, mas eu também não posso afirmar que não vai acontecer".

Fotos: Fabricio Pioyani / AgNews

Gabriel Santana opina sobre quem pode ser o campeão do BBB 23

Em participação no programa Mais Você, Gabriel Santana foi questionado sobre quem deve ser o campeão do BBB 23 e falou que acredita na vitória de Ricardo Alface. “Talvez soe incoerente porque eu falei que eu gosto muito do Ricardo Alface. Por mais que ele esteja fazendo esse jogo duplo, eu acho que desde o começo do game, ele é a pessoa que está mais empenhada em ganhar o jogo. É o que mostra mais vontade desde o começo. Eu acho que ele está muito empenhado e tem se mostrado um ótimo jogador. Se ele vai acabar se traindo nas palavras dele ou não, se ele vai acabar se extrapolando no game ou não, só o tempo dirá. Mas eu acho que ele é um dos favoritos. Por mais que as atitudes dele possam soar para as pessoas da casa como atitudes falsas. Agora, como o público está interpretando isso eu não sei”, afirmou ele.

Porém, ele contou que gostaria que outras pessoas ganhassem a temporada. “Torcida do meu coração, pessoas que eu gostaria muito que vencesse, não seria ele. Seriam a Sarah e a Marvvila porque são as duas pessoas que eu mais criei conexões. Estou apenas algumas horas longe do programa o que eu entendi é que o Alface é uma grande promessa”, afirmou.