BBB 23: Gabriel Santana abre o jogo sobre envolvimentos amorosos após reality

Em entrevista à CARAS, Gabriel Santana abriu o jogo sobre continuar affair com antigos colegas do BBB 23 fora do programa

Décimo primeiro eliminado do BBB 23, o ator Gabriel Santana (23) viveu alguns momentos de puro romance dentro do reality show. Ele trocou beijos com Sarah Aline (25), Fred Nicácio (36) e por pouco não teve um envolvimento mais sério com Bruna Griphao. No entanto, o artista não sabe como será seu futuro afetivo.

Em conversa com a CARAS Brasil, o artista confessou que não tem criado expectativas para um affair fora da casa. Ele contou que adorou a experiência dentro do jogo e que não têm esperado que surja algo após o fim da temporada.

"Para mim beijo nunca foi um tabu. Beijar ou parar de beijá-los também. Eu acho que o que eu tive com a Sarah e com o Fred, foi muito sincero, foi muito real e fez sentido lá dentro . Depois a gente começou a ver que talvez a nossa amizade estava indo para outro lugar que o beijo não cabia mais, então a gente parou de se beijar, tanto com a Sarah, tanto com Fred", declarou.

Segundo Gabriel, fora do jogo ele tem outras preocupações e viver um romance com algum dos colegas de confinamento não tem sido uma prioridade. "Aqui fora são outros 500, eu não tenho essa expectativa, não tenho esse desejo, mas eu também não posso afirmar que não vai acontecer", disse.

"Sou uma pessoa que lida muito com o momento presente. Eles estão lá no jogo, tão focado no jogo e eu tô aqui fora, focado na minha carreira. Então, não posso afirmar o que vai acontecer, mas eu posso dizer que eu acredito que não. E também não tenho essa expectativa", completou.

FUTURO COM BRUNA GRIPHAO

Ainda durante o bate-papo, Gabriel, que deixou o programa com 56,45% dos votos, falou sobre ter se apaixonado por Bruna Griphao durante o reality. Ele disse que também não imagina os dois construindo um relacionamento fora do programa, mas que está aberto para uma conversa.

"A gente tá em momentos completamente diferentes. Hoje ela tá no programa, focada no jogo, eu tô focado na minha carreira profissional. O que a gente viveu lá dentro, fazia sentido lá dentro, aqui fora eu não sei se vai fazer sentido ou não", afirmou.

Ele relembrou que Bruna revelou interesse em ter uma conversa sincera longe das câmeras, mas não faz ideia do que pode surgir desse encontro: "Eu sei que foi dito que ela queria ter uma conversa comigo aqui fora e eu estou super aberto, não sei o que ela vai falar, mas eu também não estou gerando expectativa em relação a nada".

Sobre ter virado alvo de uma estratégia de Bruna, para conseguir ter vantagem durante o jogo, Gabriel disse que não ficou magoado. "Consigo separar muito o que que é jogo e o que é afeto, mesmo que ela tivesse me feito essa proposta lá dentro, eu já havia comentado com ela algumas vezes de que não abriria o meu jogo e que a gente não estava jogando junto. Com certeza isso não anula nada do que a gente viveu lá dentro", rebateu.