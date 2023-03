Gabriel Santana revela seu maior arrependimento no BBB 23: 'Momento crucial'

Gabriel Santana desabafa ao confessar qual é o seu maior arrependimento ao ser eliminado do BBB 23: 'Me sentiria mais coerente'

O ator Gabriel Santana (23) foi eliminado do BBB 23, da Globo, na noite de terça-feira, 28, e participou do café da manhã no programa Mais Você na manhã desta quarta-feira, 29. Durante a conversa, ele foi questionado sobre qual foi o seu maior arrependimento no jogo e ele abriu o coração.

O rapaz contou que se arrepende de não puxado a Larissa para o paredão da semana quando teve o poder do contragolpe. “Acho que é de não ter puxado a Lari e sim a Aline. Acho que era um momento crucial meu ali no jogo, um posicionamento. Por mais que não mudasse a resposta do paredão, eu me sentiria muito mais coerente no jogo se eu tivesse puxado a Lari e não a Aline”, afirmou ele, que acredita que essa decisão pode ser causado a sua eliminação. “Acho que pode ter influencia, sim”.

Logo depois, ele foi questionado sobre quem deve ser o campeão do BBB 23 e falou que acredita na vitória de Ricardo Alface. “Talvez soe incoerente porque eu falei que eu gosto muito do Ricardo Alface. Por mais que ele esteja fazendo esse jogo duplo, eu acho que desde o começo do game, ele é a pessoa que está mais empenhada em ganhar o jogo. É o que mostra mais vontade desde o começo. Eu acho que ele está muito empenhado e tem se mostrado um ótimo jogador. Se ele vai acabar se traindo nas palavras dele ou não, se ele vai acabar se extrapolando no game ou não, só o tempo dirá. Mas eu acho que ele é um dos favoritos. Por mais que as atitudes dele possam soar para as pessoas da casa como atitudes falsas. Agora, como o público está interpretando isso eu não sei”, afirmou ele.

Porém, ele contou que gostaria que outras pessoas ganhassem a temporada. “Torcida do meu coração, pessoas que eu gostaria muito que vencesse, não seria ele. Seriam a Sarah e a Marvvila porque são as duas pessoas que eu mais criei conexões. Estou apenas algumas horas longe do programa o que eu entendi é que o Alface é uma grande promessa”, afirmou.

Relembre como foi a formação do décimo primeiro paredão do BBB 23

O anjo da semana Ricardo tentou dar a imunidade para Domitila, mas recebeu a notícia de o anjo é autoimune. Logo depois, a líder Sarah Aline indicou Bruna Griphao direto para o paredão. Na sequência, Marvvila usou o poder que ganhou na dinâmica do soprobol. Ela precisou vetar o voto de um participante e escolheu tirar o voto de Amanda. Então, os participantes fizeram a votação no confessionário e a mais votada foi Amanda.

Amanda usou o Poder Curinga, que é o poder reverso. Ela precisou mandar para o paredão uma pessoa entre as menos votadas pela casa. As opções dela eram Cezar, Domitila, Fred, Gabriel e Larissa. Então, Amanda decidiu indicar Gabriel Santana. O ator teve o direito do contragolpe e decidiu puxar Aline Wirley para o paredão. Por fim, Amanda, Gabriel e Aline disputaram a prova bate-volta e Amanda se deu bem e escapou do paredão.