Por que Wanessa Camargo está sendo cotada para o BBB24? Entenda rumores

Nos últimos dias, as redes sociais estão repletas de rumores sobre uma possível participação de Wanessa Camargo no reality show da Globo, o 'Big Brother Brasil'. Especulações também apontam que os filhos da cantora estariam morando com a noiva de seu ex-marido, a atriz Isis Valverde, durante o suposto confinamento. Entenda os motivos por trás dos boatos:

Wanessa já revelou vontade de ir para o BBB:

No ano passado, a cantora contou que recebeu um convite para ser uma das confinadas do reality show, Big Brother Brasil, da Globo, mas recusou a oportunidade. Em uma conversa com o apresentador Danilo Gentili, Wanessa revelou que negou por causa da falta de apoio de seus familiares, mas que estava com vontade de ‘movimentar sua vida’.

“Sou competitiva, queria ver como eram as provas, gosto de me jogar em coisas que mudam totalmente", disse a artista. Apesar de revelar a vontade, a cantora também contou que acabou ficando aliviada por não ter participado da última edição do programa, pois enfrentava um período conturbado em sua vida pessoal: "Ou teria saído muito legal ou como uma vilã danada", disse.

Cantora está ‘ausente’ das redes sociais:

Apesar de fazer algumas publicações com fotos de ensaios fotográficos e vídeos em estúdio, Wanessa parece 'ausente' de seu perfil nas redes sociais e também não apareceu para negar os rumores de sua participação, como já fez no ano passado. Nos comentários do último post em seu Instagram, os seguidores estão animados com a suposta sister.

“Mulher eu tô esperando te confirmar no BBB. Por favor, aceite esse pedido!”, disse um admirador. “Eu também quero Wanessa no BBB! Vai arrasar e terá todo nosso apoio, te amamos muito”, outro seguidor já declarou torcida para a artista. "Eu decidi não assistir o BBB esse ano e boatos que você vai estar!! Já me vejo nos mutirões”, brincou mais um.

Boninho teria dado spoiler sobre Wanessa:

No final do mês passado, o diretor do reality show inovou e decidiu colocar fogo no parquinho desde cedo. Boninho publicou alguns enigmas e levantou especulações sobre os próximos participantes, incluindo, a figura de uma mulher segurando um microfone, que pode se tratar de uma jornalista, mas também de uma cantora como Wanessa.

Além do suposto spoiler de Boninho, alguns jornalistas teriam confirmado a participação da artista. Inclusive. Segundo o colunista Leo Dias, ela já teria decidido com o ex-marido, que seu herdeiros vão morar na mansão do pai junto com sua noiva, a atriz Isis Valverde; saiba mais detalhes sobre o suposto confinamento da cantora.