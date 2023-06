Wanessa Camargo diz que recusou convite para participar do BBB e expõe motivo

Cantora Wanessa Camargo entrega o motivo para não ter aceitado convite para entrar no Big Brother Brasil; confira

A namorada de Dado Dolabella, Wanessa Camargo, contou que recebeu um convite para ser uma das confinadas do reality show, Big Brother Brasil, da Globo, mas recusou a oportunidade. Em uma conversa com o apresentador Danilo Gentili, ela contou que negou o convite por causa da falta de apoio de seus familiares.

“Não tive apoio de ninguém. Todo mundo ‘não vai, não vai’. Estava querendo movimentar minha vida, sou competitiva, queria ver como eram as provas, gosto de me jogar em coisas que mudam totalmente", explicou a cantora em entrevista ao The Noite, que vai ao ar na madrugada deste sábado, 17, pelo SBT.

Logo depois, a filha de Zezé Di Camargo relembrou a situação delicada que estava vivenciando na época e apontou que o prêmio de R$ 1,5 milhão que estava em jogo seria a grande chance para mudar sua vida naquela ocasião.

"Aquele momento eu estava na minha vida muito jogando tudo com a barriga e sem saber que rumo você vai. Estava meio vegetal. Não fui e acabei em outro movimento de mudança. Hoje vejo que ainda bem que eu não fui. Ou teria saído muito legal ou como uma vilã danada”, apontou.

Wanessa Camargo comemora aniversário do filho caçula com festa luxuosa

Wanessa Camargo reuniu os familiares e amigos para comemorar o aniversário de nove anos de seu filho caçula, João Francisco, nesta quinta-feira, 15. O garoto é fruto de seu casamento com Marcus Buaiz, de quem se separou em maio do ano passado. O ex-casal também são pais de José Marcus, de 11 anos.

O evento luxuosa aconteceu em um buffet em São Paulo e o filme Star Wars foi o tema da comemoração. Zilu Camargo, avó do aniversariante, foi uma das primeiras convidadas a chegar ao local. Ela estava acompanhada do namorado, Antonio Casagrande.