BBB24: Boninho intriga com enigmas sobre próximos participantes do reality

Boninho inova e dá dicas sobre os próximos confinados do BBB 24; Chico Moedas e Rachel Sheherazade estão entre as suspeitas

Boninho acaba de elevar as expectativas do público para o BBB 24! Nesta terça-feira, 19, o diretor do reality show inovou e decidiu colocar fogo no parquinho desde cedo. Ele publicou alguns enigmas levantou especulações sobre os próximos participantes do Big Brother Brasil, incluindo nomes como Chico Moedas e Rachel Sheherazade.

Little Boni, como é apelidado carinhosamente pelos fãs do reality show, deu início aos rumores ao compartilhar um vídeo em seu perfil oficial no Instagram: "Vamos começar uma brincadeira de adivinhar? Quem pode entrar no Big Brother? Arrumei algumas dicas para dar para vocês", disse o diretor.

Em seguida, Boninho mostrou algumas figuras ilustradas em papéis: um avião, um fazendeiro, um homem procurando dinheiro nos bolsos, uma vendedora, um chef e uma mulher segurando um microfone. Por fim, ele brincou com os enigmas: "Pescou? Não? Tudo bem", ele finalizou sorridente após atiçar a curiosidade do público.

As dicas levaram a internet à loucura e deram início às especulações sobre os próximos participantes. Entre os nomes mais mencionados pelos internautas está o ex-namorado da cantora Luísa Sonza, Chico Moedas, por conta da figura do homem 'endividado'. No entanto, Boninho já negou a participação do investidor anteriormente.

avisa que é o chico moedas pic.twitter.com/aK2ChpGxGA — lipe (@lipeblvd) December 19, 2023

Alguns internautas também apostaram na rapper Flora Matos por conta da figura de um avião, já que ela viralizou nas redes sociais recentemente com sua canção ‘Piloto’. O influenciador digital Gustavo Tubarão foi outro nome apontado entre as especulações na web, supostamente representado pelo desenho de um fazendeiro.

Se você viu esse spoiler e não pensou no Gustavo Tubarão, você viu errado #BBB24pic.twitter.com/n9J7ZKfGnn — Alfinetei (@ALFINETEI) December 19, 2023

A ex-participante de ‘A Fazenda 15’, Rachel Sheherazade também teve seu nome relacionado ao elenco do reality show da Globo, por conta do suposto desenho de uma repórter. Mas é importante mencionar também que Boninho já desmentiu rumores sobre a participação da jornalista em seu programa de televisão, que estreia dia 8 de janeiro.

E se não for uma apresentadora e sim uma reporter: Rachel Sheherazade https://t.co/jWlg0bqgOApic.twitter.com/zMPtKNgcpJ — amanda (@amandscoments) December 19, 2023

“Lógico que não”, disse o diretor ao ser questionado sobre a possibilidade de convidar a apresentadora para a nova temporada do confinamento na Globo. Apesar de negar os rumores, os internautas notaram uma aproximação depois que Boninho deixou seu ‘follow’ no perfil da ex-peoa, que foi expulsa do reality show da Record.

