Por que Bruno Gaga desistiu do Big Brother Brasil? Especialista aponta causas que levam à saída antecipada

Bruno Gaga desistiu do Big Brother Brasil ao sentir saudade da família e não aguentar o confinamento; diferentes motivos causam a desistência dos brothers

Bruno Gaga desistiu da 23ª edição do Big Brother Brasil nesta sexta-feira (17). O participante declarou que não aguentava mais e que sentia falta da família. Em entrevista à CARAS Brasil, o psicólogo Alexander Bez apontou as causas que levam à saída antecipada de alguns confinados. O especialista afirmou que em alguns realitys é possível notar pessoas que se sintam sozinhas e deslocadas do resto do grupo.

"A primeira questão a ser pontuada é que, entrar em um reality, de qualquer natureza já coloca as pessoas em situações de vulnerabilidade. Pessoas já fragilizadas emocionalmente tendem a sofrer mais com as variações de emoções do game. O que irá promover o sucesso pessoal no reality é justamente a flexibilidade em diversas situações, que também traz diversos sentimento e emoções envolvidas", declarou o psicólogo sobre a desistência do Big Brother Brasil.

Alexander é especiaista em relacionamentos pela Universidade de Miami (UM) e afirmou que é comum ver pessoas que se sintam sozinhas em realitys, o que pode trazer algum gatilho psicológico. Como por exemplo, o sentimento de solidão e vontade de desistir. Embora todos estejam competindo por um prêmio, é impossível sobreviver aos desafios e tensões sem ter alguém para confiar e se sentir seguro.

"O estresse e conflitos tem força para alterar comportamentos e até mesmo despersonificar ações e pensamentos. É visível que a competição e o confinamento potencializam condutas e emoções em decorrência a instabilidade emocional."

Ele ainda fez uma crítica à falta de acessibilidade básica para um viver feliz e consciente no país. "Assim como não temos incentivo na educação, falta muita visibilidade e reconhecimento à psicologia. A desinformação sobre a importância da psicologia está aliada à nossa cultura, questões religiosas e preconceito ao próprio tratamento, quem nunca ouviu a frase ‘não preciso de terapia, não sou louco'?", completou o especialista em saúde mental.

"A tortura psicológica se manifesta de diversas maneiras como: humilhações recorrentes, insultos, repressões e isolamentos e mesmo que bastante recorrente, é pouco falado na nossa sociedade, e acaba se dando em relações próximas de casais, familiares, ambiente de trabalho e até amizades sem que se perceba", concluiu Alexander, a respeito dos motivos que levam um participante desistir do Big Brother Brasil e que estão relacionados até mesmo com a vida fora da casa mais vigiada do Brasil.