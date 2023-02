BBB 23: Bruno Gaga fala sobre desistência ao deixar a casa e pede desculpas: ''Não sou isso''

Bruno Gaga manda recado ao público e fala pela primeira vez em vídeo fora do BBB 23 sobre ter apertado o botão da desistência

Bruno Gaga (32) deixou os brothers chocados na tarde de sexta-feira, 17, ao apertar o botão da desistência no BBB 23. Após deixar a casa, ele mandou um recado ao público.

Já fora do confinamento, o atendente de farmácia se manifestou pela primeira vez, pediu desculpas e explicou o motivo de ter saído antes da hora do reality show da TV Globo.

Em vídeo para o Gshow, ele fez questão de agradecer à sua torcida fora do programa."Primeiramente quero pedir desculpas a todo público se eu errei lá dentro. Foi a intensidade do jogo, eu não sou isso, eu sou muito coração e tipo, lá, às vezes, tem que agir com a razão e com a pressão do jogo deixa a gente muito intenso, muito na loucura", começou falando.

Na sequência, ele afirmou que não estava conseguindo ser ele mesmo. "Não estava mais conseguindo ser eu mesmo. Pode ver que eu já estou sendo eu agora, minha vibe", disse. "Com a pressão do jogo, veio em mim certezas, medos, inseguranças", completou ele.

"Quero agradecer a todo mundo que torceu por mim, que vibrou com Bruno Gaga, com palco Gaga. Eu me joguei real, fui intenso como eu pude, mas quero pedir desculpas", pediu ainda Bruno.

O alagoano comentou sobre ter desistido da disputa pelo maior prêmio da história do BBB e lamentou não ter aguentado a pressão. "Não era esse momento que eu queria chegar e apertar o botão da desistência, mas foi algo além de mim, eu cheguei ao ápice da ansiedade, o ápice da tristeza, da insegurança, do medo", confessou.

"Eu cheguei ao meu limite por isso que eu apertei o botão, então quero pedir desculpas ao público, a todo Brasil". Ao finalizar, Bruno Gaga ressaltou que está feliz por poder rever sua família. "Vou rever minha família, meus pais. Entrei nesse programa com um propósito, que era mudar a vida dos meus pais, da minha família, como eu sempre falei lá no programa", concluiu o agora ex-brother.

Confira Bruno Gaga falando sobre a desistência no confessionário:

Gil do Vigor comove ao falar da desistência de Bruno Gaga

O ex-BBB Gil do Vigor fez questão de demonstrar o seu apoio para Bruno Gaga após o rapaz apertar o botão da desistência no BBB 23, da Globo. Em um vídeo nas redes sociais, o veterano do reality show confessou que é difícil encarar os sentimentos durante o confinamento do programa e que também pensou em desistir durante a sua participação.

Em um recado comovente, ele falou sobre a origem humilde dos dois e a atitude de Bruno de desistir do Big Brother. “Acabei de ver que o Bruno desistiu do Big Brother. Quero mandar aqui todas as energias positivas pra ele! Eu não estava assistindo tão assiduamente todas as provas. Mas a gente sabe, como a gente veio de uma origem muito humilde, a gente pobre só tem uma oportunidade", começou dizendo.

