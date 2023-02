BBB 23: Gil do Vigor comove ao falar da desistência de Bruno

Gil do Vigor grava vídeo para apoiar Bruno Gaga após o rapaz apertar o botão da desistência do BBB 23: 'Eu quase desisti, sim'

O ex-BBB Gil do Vigor fez questão de demonstrar o seu apoio para Bruno Gaga após o rapaz apertar o botão da desistência no BBB 23, da Globo. Em um vídeo nas redes sociais, o veterano do reality show confessou que é difícil encarar os sentimentos durante o confinamento do programa e que também pensou em desistir durante a sua participação.

Em um recado comovente, ele falou sobre a origem humilde dos dois e a atitude de Bruno de desistir do Big Brother. “Acabei de ver que o Bruno desistiu do Big Brother. Quero mandar aqui todas as energias positivas pra ele! Eu não estava assistindo tão assiduamente todas as provas. Mas a gente sabe, como a gente veio de uma origem muito humilde, a gente pobre [que] só tem uma oportunidade", disse ele.

Logo depois, ele completou: "Gente, ninguém está isento de desistir, de querer desistir. Eu quis desistir várias vezes! Talvez se tivesse o botão, eu teria desistido no dia que a Carla voltou. Minha cabeça ficou muito mexida e eu quase desisti, sim, naquele dia. Então graças a Deus não tinha nenhum botão e nem nada! Então a gente não consegue julgar o outro sem estar vivendo a mesma experiência que a pessoa e ansiedade é um negócio que não se controla. No dia que eu fiquei indignado e que virou meme hoje em dia, aquele dia eu tive uma crise e um ataque muito grande. Se tivesse o botão eu teria apertado e então toda minha sensibilidade pro Bruno".

Bruno desabafa sobre a decisão de desistir do BBB 23

Logo após apertar o botão do BBB 23, Bruno entrou no confessionário e fez um depoimento sobre a sua decisão de desistir. Ele abriu o jogo sobre os seus sentimentos neste momento.

“O medo, a insegurança, a tristeza, a angústia, vários sentimentos ruins que eu nunca senti lá fora, foi o que me atingiu aqui dentro. Por isso que eu decidi apertar o botão para ficar feliz comigo mesmo, me sentir bem. Eu estava me machucando, estava com medo de me adoecer, porque a minha alma já estava adoecida. Eu estava com adoecer o meu corpo físico, por isso que eu tomei essa decisão hoje. Eu falei: 'meu Deus, que seja feita a sua vontade, desculpe qualquer coisa'”, disse ele.

E completou: “A minha família, ao Brasil e ao meu público que estava torcendo por mim, foi algo muito além, quero pedir só desculpas. Porque esse Bruno Gaga, que estava se sentindo sozinho e isolado, triste, não sou eu, a pressão do jogo que fez acontecer isso. Por isso que eu decidi apertar o botão da desistência. É uma pena para mim, mas eu só quero me sentir bem, me sentir melhor”.