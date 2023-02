BBB 23: Saiba o que Bruno falou no confessionário em sua última aparição no reality

Antes de sair do BBB 23, Bruno Gaga deixou um depoimento no confessionário em sua última aparição no reality: 'É uma pena para mim'

Nesta sexta-feira, 17, Bruno Gagadesistiu do BBB 23, da Globo. Ele apertou o botão da desistência na sala de estar durante a tarde e saiu da atração. Em sua última aparição no programa, ele gravou um depoimento no confessionário antes de sair de vez da atração.

Em sua declaração, Bruno desabafou sobre os seus sentimentos e revelou o motivo para ter decidido apertar o botão.

“O medo, a insegurança, a tristeza, a angústia, vários sentimentos ruins que eu nunca senti lá fora, foi o que me atingiu aqui dentro. Por isso que eu decidi apertar o botão para ficar feliz comigo mesmo, me sentir bem. Eu estava me machucando, estava com medo de me adoecer, porque a minha alma já estava adoecida. Eu estava com adoecer o meu corpo físico, por isso que eu tomei essa decisão hoje. Eu falei: 'meu Deus, que seja feita a sua vontade, desculpe qualquer coisa'”, disse ele.

E completou: “A minha família, ao Brasil e ao meu público que estava torcendo por mim, foi algo muito além, quero pedir só desculpas. Porque esse Bruno Gaga, que estava se sentindo sozinho e isolado, triste, não sou eu, a pressão do jogo que fez acontecer isso. Por isso que eu decidi apertar o botão da desistência. É uma pena para mim, mas eu só quero me sentir bem, me sentir melhor”.

Antes de entrar no confessionário, Bruno ainda teve alguns minutos para conversar com os colegas de confinamento após apertar o botão. Ele contou que não estava mais se sentindo bem na dinâmica. “Eu estava aqui entre vocês, mas minha cabeça estava muito distante. Desculpa gente. Não ia ficar igual uma múmia aqui, uma planta dentro do vaso. Eu poderia fazer muito mais, mas não estava conseguindo minha gente. Nunca senti isso na minha vida. Naquele dia quando eu exagerei naquele álcool, acho que já foi transbordando tudo! E eu nunca fiquei assim lá fora, eu não estava conseguindo ser eu”, afirmou.

Logo depois que ele entrou no confessionário, o Big Boss se comunicou com os outros participantes e confirmou a eliminação de Bruno. “Atenção, como vocês já perceberam, o BBB é um jogo para os fortes. Agora vocês têm menos uma pessoa concorrendo ao prêmio. Coloquem as coisas do Bruno na despensa e jogo que segue”, informou.

