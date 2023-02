BBB 23: Big Boss se pronuncia sobre a saída de Bruno: 'É um jogo para os fortes'

Voz misteriosa do Big Boss confirma a desistência de Bruno do BBB 23: 'Jogo que segue'

O clima ficou tenso na casa do BBB 23, da Globo, na tarde desta sexta-feira, 17, por causa da desistência de Bruno. Ele apertou o botão na sala de estar e pediu para sair do reality show. Logo depois que o rapaz saiu da atração, a voz misteriosa do Big Boss confirmou a eliminação dele.

“Atenção, como vocês já perceberam, o BBB é um jogo para os fortes. Agora vocês têm menos uma pessoa concorrendo ao prêmio. Coloquem as coisas do Bruno na despensa e jogo que segue”, informou.

Os participantes ficaram chocados com a decisão de Bruno. Pouco antes de entrar no confessionário para deixar a atração, o brother se pronunciou em conversa com os colegas e explicou o seu motivo. “Eu estava aqui entre vocês, mas minha cabeça estava muito distante. Desculpa gente", disse ele.

E completou: "Não ia ficar igual uma múmia aqui, uma planta dentro do vaso. Eu poderia fazer muito mais, mas não estava conseguindo minha gente. Nunca senti isso na minha vida. Naquele dia quando eu exagerei naquele álcool, acho que já foi transbordando tudo! E eu nunca fiquei assim lá fora, eu não estava conseguindo ser eu".