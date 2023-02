BBB23: Bruno Gaga aperta o botão, desiste do reality e deixa brothers em choque: "Sofrendo"

BBB23: Bruno Gaga aperta o botão, desiste do reality e deixa brothers em choque

Bruno Gaga apertou o botão e está fora do BBB 23. Na tarde desta sexta-feira, 17, o brother pegou os confinados de surpresa com sua decisão e está fora da competição.

Agora ele não poderá mais participar de nenhum evento relacionado ao programa. Ele alegou saudades da família e disse que chegou no limite. "Nunca senti isso, eu estava me sentindo perdido aqui dentro. Eu tava muito mal", disse ele muito emocionado.

Os participantes ainda tentaram conversar com o brother que seguiu nervoso. "Eu sei, mas eu tava muito mal. Saudade dos meus pais, da minha família, eu não estava conseguindo ser eu. Eu tava sofrendo muito" , disse ele.

Esta não é a primeira vez que o brother passa por uma crise no programa. Antes, ele precisou ser consolado pelos brothers após um ataque nervoso. Na ocasião, a produção do reality show Big Brother Brasil precisou dar uma bronca no brother que enfrenta a berlinda. “Bruno, atenção”, leram os confinados do Quarto Deserto, enquanto tentavam ajudar o nordestino.

PROVA TENSA NA CASA

Nesta semana, a prova do líder do BBB 23 foi de resistência e durou cerca de 16 horas. Após uma disputa acirrada, Cezar Black foi o último a deixar o campo de provas na tarde desta sexta-feira, 17, após a eliminação de Aline Wirley. Porém, ainda não aconteceu a oficialização de que ele é o quinto líder da edição.