BBB23: Bruno Gaga leva puxão de orelha do Big Boss e xinga a produção: ‘Vai te lascar’

Enquanto era acolhido por brothers em crise, Bruno Gaga leva bronca da produção do BBB23 e rebate com xingamentos

No último domingo, 12, Bruno Gaga estava completamente descontrolado por ter ido ao paredão. Então, nesta segunda-feira, 13, o brother teve uma crise e tanto de ansiedade, e começou a se debater. Ricardo até tentou chegar a imobilizar o amigo para acamá-lo.

Depois disso, a produção do reality show Big Brother Brasil precisou dar uma bronca no brother que enfrenta a berlinda. “Bruno, atenção”, leram os confinados do Quarto Deserto, enquanto tentavam ajudar o nordestino.

Claramente irritado com o puxão de orelha, rebateu o Big Boss xingando a produção do reality show da Rede Globo: “Vai te lascar, Big Boss!”, disse ele. Mas, em seguida, já percebeu que tinha feito besteira, e exclamou: “Eita!”, cobrindo sua boca em surpresa.

Big Boss você tem a faca e o queijo pra eliminar o Bruno Gaga !! De uma de Carelli e elimina ele #BBB23#ForaBrunoGagapic.twitter.com/G4KISgS1Ak — 𝕾𝖗.𝕵𝖍𝖔𝖜 ៹ 🦏 💅🏿🪰👞🤙🏻 (@jhonvixtor) February 13, 2023

Bruno ataca Gabriel Santana sem consentimento

Na manhã deste último sábado, 11, a produção precisou tomar uma atitude e intervir no BBB 23. Visivelmente alterado, Bruno Gaga partiu para cima de Gabriel Santana e tentou beijar o ator sem o seu consentimento.

A situação constrangedora aconteceu na sala da casa. Enquanto se livrava das investidas do rapaz, o ator tentou pedir que ele parasse com educação. "Vamos com calma, Gaga", dizia ele visivelmente constrangido pela situação. O atendente de farmácia seguiu agarrado ao pescoço do ator que repetiu que não estava gostando. Ao notar que a situação poderia fugir de controle, a produção interviu e exibiu um aviso de atenção nos televisores.

Siga a CARAS no Helo e acompanhe nosso conteúdo!