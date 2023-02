BBB23: Produção interfere após Bruno atacar Gabriel sem consentimento: "Atenção"

Produção interfere após situação controversa acontecer no BBB23; veja

Já na manhã deste sábado (11), a produção precisou tomar uma atitude e intervir no BBB23. Visivelmente alterado, Bruno Gaga partiu para cima de Gabriel Santana e tentou beijar o ator sem o seu consentimento.

A situação constrangedora aconteceu na sala da casa. Enquanto se livrava das investidas do rapaz, Mosca tentou pedir que ele parasse com educação. "Vamos com calma, Gaga", dizia ele visivelmente constrangido pela situação.

O atendente de farmácia seguiu agarrado ao pescoço do ator que repetiu que não estava gostando. Ele tentou manter o bom humor mesmo diante do comportamento do rapaz. "Eu tô pedindo calma. O Gaga é uma safada", disse.

Ao notar que a situação poderia fugir de controle, a produção interviu e exibiu um aviso de atenção nos televisores. Bruno não gostou e disse que tudo não passava de uma brincadeira. "Mentira. A pessoa não pode nem ser 'quenga' nesse programa", disse.

Veja:

Bruno Gaga, mais uma vez, agarrando Mosca sem consentimento após festa no #BBB23.



Ele levou atenção da produção. pic.twitter.com/aV2sqghqkE — PAN (@forumpandlr) February 11, 2023

Brothers criticam atitude de Fred Nicácio

Na piscina da casa mais vigiada do Brasil, Ricardo, Paula, Amanda e Bruno estavam conversando sobre o comportamento do médico Fred Nicácio nas últimas eliminações. Depois da eliminação, o médico não poupou lágrimas ao se despedir da angolana, disse que a ama e até chorou junto de uma das paredes da casa.

“Ele se ligou que estava no ao vivo ' Vou pegar ela para mostrar, tipo, que estou dando o apoio agora, ela tá precisando de um ombro amigo'. Isso para mim é bem planejado", disse Bruno Gaga relembrando da eliminação de Gabriel quando o médico correu para abraçar Paula, que estava devastada com a eliminação.