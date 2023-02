BBB23: Brothers criticam atitude de Fred Nicácio durante eliminação de sister

O grupo do Quarto Deserto falou sobre comportamento de Fred Nicácio durante a eliminação de Tina

Na piscina da casa mais vigiada do Brasil, Ricardo, Paula, Amanda e Bruno estão conversando sobre o comportamento do médico Fred Nicácio nas últimas eliminações.

Bruno Gaga então relembrou a atitude do médico com Paula no dia da eliminação de Gabriel.

"No dia que o Gabriel saiu que ele se abaixou, só faltou derrubar o povo para te pegar [ Paula]. Ele se ligou que estava no ao vivo ' Vou pegar ela para mostrar, tipo, que estou dando o apoio agora, ela tá precisando de um ombro amigo'. Isso para mim é bem planejado", disse o participante.

Ricardo comenta, revelando não acreditar que Fred Nicácio planeja seus comportamentos: "Eu acho que ele realmente é assim. Mas o subconsciente dele faz ele tomar frente de coisas que não é da 'calçada' dele. Um exemplo, ontem aconteceu um negócio com ela e com a Tina. Ele não é parceiro da Tina", analisou o brother.

Ele então continua a falar e comentar que a própria Tina notou a aproximação de Fred Nicácio na hora da eliminação: "Guimê falou 'Eu vou por um lado e você vai por outro'. Quando eu fui para o outro, ele [Fred Nicácio] puxou a mão dela e ela não percebeu. Quando chegou na metade ela soltou a mão dele".

Depois da eliminação, o médico não poupou lágrimas ao se despedir da angolana, disse que a ama e até chorou junto de uma das paredes da casa e acabou gerando comparações na internet, com o Kiko de Chaves.

“Não aguento o dr fred nicácio chorando na parede igual o kiko.” escreveu uma internauta, “Dr. Fred Nicácio chorando numa parede tal qual seu xará Frederico, o Quico” brincou outro.

Tina foi eliminada na noite desta terça-feira, 7, durante o terceiro paredão da temporada. Ela deixou a casa ao receber 54,12% dos votos do público em uma berlinda contra Cezar Black e Gabriel Santana.