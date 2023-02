BBB 23: Tina é eliminada no terceiro paredão

Após enfrentar Cezar Black e Gabriel Santana no terceiro paredão do BBB 23, Tina foi eliminada na noite desta terça-feira, 7

O jogo acabou para a sister Tina no BBB 23, da Globo! Ela foi eliminada na noite desta terça-feira, 7, durante o terceiro paredão da temporada. Ela deixou a casa ao receber 54,12% dos votos do público em uma berlinda contra Cezar Black e Gabriel Santana.

Tina foi parar no paredão por causa da indicação do líder Gustavo. Ao indicá-la, ele contou que tomou a decisão por causa da afinidade, já que os dois não têm muito contato na convivência do reality show.

Durante o discurso de eliminação, o apresentador Tadeu Schmidt disse: “Chegou a hora, quando eu terminar, seremos 19. Éapenaso terceiro paredão e sabe uma coisa que eu já ouvi um monte de vezes nessa casa: se eu vou voltar do paredão, vou fazer isso e aquilo? Mas tem que esperar ir para o paredão para fazer isso? Correr o risco de sair? Toda hora é hora de mudar o rumo. Show de bola vocês não deram, ou não estariam aí. Vocês aí da casa formaram dois grupos poderosos, mas não podem esquecer que não é o grupo que vai para o paredão, é o indivíduo. Não dá para vencer a guerra com o exército de uma pessoa só, mas também não pode achar que está seguro fazendo parte de um grande exército. Não seja o alvo mais fácil, seja fundamental, para ninguém querer que você saia. Você mostrou o quanto você é incrível? Quem sai hoje certamente ainda tinha muito para mostrar. O resultado do paredão talvez seja uma grande resposta para vocês, mas talvez não. Quem sai hoje é você, Tina”.