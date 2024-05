Após apelo, ex-BBB Tereza consegue internar filho em clínica de reabilitação

A ex-BBB Tereza Souza, que pediu ajuda para salvar o filho das drogas, contou que conseguiu internar Davi em uma clínica de reabilitação

A ex-BBB Tereza Souza, de 58 anos, usou as redes sociais nesta quinta-feira, 16, para dividir uma boa notícia com seus seguidores. Após fazer um apelo para conseguir internar o filho caçula, Davi, de 37 anos, para salvá-lo do vício em drogas, ela contou que conseguiu colocá-lo em uma clínica de reabilitação.

Nos Stories do Instagram, a psicanalista e técnica de enfermagem revelou que o rapaz foi internado em uma clínica em Gravatá, município que fica a 84 km de Recife. "A súplica de uma mãe nunca é ignorada. Eu pedi socorro, e o socorro veio", falou ela.

"A clínica de tratamento para adictos Freedom, aqui de Gravatá, acolheu meu filho e deu três meses de tratamento grátis para ele de forma involuntária, ele não pode sair. Mas ele foi de forma voluntária e só pode sair com a minha autorização", explicou.

Em seguida, Tereza fez um agradecimento. "Eu quero deixar a minha gratidão a essa clínica e pedir para que meus seguidores sigam essa clínica, vamos amar muito essa clínica, elogiar pela atitude, porque só quem tem um filho, só uma mãe sabe a dor que é ver um filho na situação que eu vi. Só uma mãe sabe o que é correr no meio da rua atrás de um filho para ele não ir para a boca de fumo. Então eu estou muito feliz, já chorei muito deixando ele lá, mas não é hora de chorar, é hora de alegria. Mas eu chorei de alegria. Clínica Freedom, muito obrigada", completou.

No feed do Instagram, a ex-BBB postou um vídeo ao lado do dono da clínica, que contou se comoveu com a história deles.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por 🌺Tereza Souza - Beleza (@teterezasouza)

Tereza faz vaquinha e revela quanto precisa para internar filho

Após a repercussão do vídeo em que pede ajuda para seu filho Davi, de 37 anos, se salvar das drogas, a ex-participante do Big Brother Brasil Tereza Souza decidiu criar uma vaquinha. Ela lançou uma campanha de arrecadação de fundos com o objetivo de conseguir R$ 25 mil para custear a internação do herdeiro em uma clínica especializada no tratamento de dependentes químicos.