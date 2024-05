Luka se explica após declaração no programa Altas Horas

A cantora Luka explicou o uso de uma expressão ao falar sobre o Rio Grande do Sul no programa Altas Horas, da Globo

A participação da cantora Luka no programa Altas Horas do último final de semana deu o que falar na internet. Isso porque os fãs questionaram uma expressão que ela usou quando falou sobre as enchentes no Rio Grande do Sul. Assim, ela veio à público para se explicar.

Durante o programa, Luka disse: “Estamos juntos até debaixo d’água”. Então, os internautas questionaram o uso da expressão usando água, já que a região foi atingida por enchentes.

Com isso, ela se desculpou. “Meus amores… A expressão ‘juntos até debaixo d’água’ é muito utilizada no Rio Grande do Sul, cresci ouvindo meu pai falar. Significa ‘juntos sempre, sob qualquer situação, fato ou circunstância’, ou seja, seria como ‘juntos sempre’. Peço desculpas com toda a humildade se de alguma forma soou ofensiva ou inadequada para qualquer pessoa, não foi jamais a minha intenção”, disse ela.

E completou: “Eu amo o Rio Grande do Sul. Chorei o programa inteiro, meus familiares de Canoas perderam tudo e eu estou profundamente triste e abraçada a todos os meus conterrâneos neste momento. Vim a este mundo para ajudar e amar ao próximo e estou fazendo a minha parte. Sou humana, erro, aprendo, evoluo. Estamos aqui para isso. Peço a compreensão e o carinho de todos neste momento tão triste para todos nós”.

Look diferente do William Bonner

O apresentador William Bonner comandou a edição do Jornal Nacional, da Globo, de um jeito diferente no dia 6 de maio. Ele viajou até o Rio Grande do Sul para acompanhar de perto a cobertura dos resgates da população após as enchentes que atingiram a região.

Com isso, ele dispensou o tradicional terno e gravata que costuma usar no trabalho e apareceu apenas de camiseta. Ele usou uma camiseta preta de manga curta ao aparecer ao vivo na TV nesta noite.

A nova vestimenta dele deu o que falar nas redes sociais e foi aprovada pelos internautas. "William Bonner apresentando o JN de camiseta, direto de POA, em meio a tragédia. Emblemático!", disse um fã. "Bonner de camiseta simboliza o tamanho do desastre. Nada de formalidades ou protocolos, é desse jeito", afirmou outro. "Edição histórica do Jornal Nacional hoje na cobertura da tragédia no Rio Grande do Sul. Bonner mostrando que de terno ou de camiseta, o que importa é a notícia.", afirmou mais um.