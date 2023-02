BBB 23: Aline Wirley é eliminada e Cezar é o último a deixar Prova do Líder

Após 16 horas, Aline Wirley foi desclassificada, restando apenas Cezar Black na disputa pela liderança do BBB 23

A disputa pela liderança desta semana foi acirrada no BBB 23! Na tarde desta sexta-feira, Aline Wirley (41) foi eliminada, e depois de 16 horas, Cezar Black (34) foi o último brother a deixar a prova de resistência. Mesmo assim, o Big Boss ainda não declarou se o enfermeiro é o líder da semana, por conta das controversas da prova.

Tadeu Schmidt deve esclarecer quem é o vencedor da dinâmica na edição desta noite. Enquanto isso, Cezar já comemora o prêmio e até falou sobre a perseverança da concorrente: “Hoje ela vai dormir no líder, lá em cima”, contou sobre seus planos para dividir os privilégios de líder com Aline.

Segundo os eliminados da dinâmica, alguns brothers estavam cochilando, o que está fora das regras da prova e por conta disso, a produção do programa deve analisar o desempenho dos últimos participantes, antes de bater o martelo da liderança.

Ricardo chegou a desabafar sobre um dos resistentes,Fred Nicácio, que teria pescado diversas vezes antes de deixar o jogo após 13 horas de disputa: "O Fred tava dormindo várias vezes. Pescando várias vezes, várias vezes. Teve uma hora que ele botou os dois braços, assim, para fora, baixou a cabeça e ficou. Aí girou uma vez, duas vezes e ele abriu o olho. Eu pensei: 'Filho da mãe'", denunciou para Sarah Aline.

Entenda a dinâmica da Prova do Líder:

A Prova do Líder desta semana no BBB 23 foi de resistência e contou com algumas surpresas. Os brothers deveriam ficar sentados dentro de um carrinho de supermercado que girava sem parar em uma plataforma. Além de lidar com suas necessidades biológicas, eles também recebiam disparos de fumaça em diferentes temperaturas.

Os nove primeiros eliminados da prova também receberam consequências no game, que eram selecionadas por cards, como ficar sem participar da próxima prova do líder ou até mesmo, ir para o tão temido paredão. Confira aqui as consequências de cada brother.