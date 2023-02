BBB 23: Ricardo aponta erro de brother na prova de resistência

Ricardo alfineta participação de brother na prova de resistência do BBB 23 em conversa: 'Tava dormindo'

O participante Ricardo alfinetou a participação de Fred Nicácio na prova do líder de resistência do BBB 23, da Globo. Ele conversou com Sarah na casa do reality show e apontou que o brother teria dormido durante a dinâmica.

Ricardo contou que viu o rival com os olhos fechados em vários momentos da competição. "O Fred [Nicácio] tava dormindo várias vezes. Pescando várias vezes, várias. Teve uma hora que ele botou os dois braços, assim, para fora, baixou a cabeça e ficou. Aí girou uma vez, duas vezes e ele abriu o olho. Eu pensei: 'Filho da mãe'", disse ele.

Então, Sarah confessou: "Eu dei uma piscadinha, também. Mas será que eles não avisam?".

Vale lembrar que Fred Nicácio deixou a prova do líder no início da tarde desta sexta-feira, 17, depois de cerca de 13 horas de competição. Ele saiu do campo de provas e a disputa continua apenas entre Aline Wirley e Cezar Black.

Ricardo desabafa sobre Larissa

Ricardo disse estar "de saco cheio" de Larissa após confusão por causa de guerra de espuma de barbear após festa no BBB 23. "Ah, povo muito chato! Muito mimimi, odeio. Se eu tiver errado, eu falo que tô errado. Se eu não tiver, eu não tô não. Não tava, não. Falei brincando pra guria, ela pegou e interpretou do jeito que ela quis", reclamou Ricardo.

Sarah Aline diz que a sister interpretou de outra forma e incentiva o sergipano a conversar e se entender com Larissa, mas o brother dispara: "Estou de saco cheio, já. De game, dela... Muita coisa (...) Já estou saturado. Não volto atrás, não."