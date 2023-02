Marido de Aline Wirley reage após ela desistir da prova de resistência

Aline Wirley fica em segundo lugar na prova do líder de resistência e o marido dela, Igor Rickli, desabafa: 'Acabando com meu emocional'

O ator Igor Rickli reagiu ao ver a esposa, a cantora Aline Wirley, desistir da prova do líder de resistência. Após mais de 15 horas de competição, ela abandonou o campo de provas e deu a liderança para Cezar Black, que foi o último participante a ficar na disputa.

A saída de Aline foi comentada pelo marido dela nos stories do Instagram. Ele mostrou um vídeo do seu rosto sério e escreveu: “Acabando com meu emocional”.

Antes disso, Igor já tinha demonstrado que estava torcendo pela esposa ao lado da sogra em sua casa. “Uma família de BBB: tomando café da manhã e vendo a Aline rodar. A Lu veio dar um help, minha sogra, amorzão, veio ficar com a gente. Temos uma líder!”, disse ele, e ainda mandou um recado para a produção. “Eu quero ver essa mulher de líder nesse jogo. Produção, tira esses homens dali, que eles dormiram. Ai que orgulho”.

Aline Wirley responde Cezar Black

Durante a prova do líder de resistência, a cantora Aline Wirley (40) não poupou palavras ao ser desencorajada por Cezar Black (34) no início da tarde desta sexta-feira,17. Ele tentou convencê-la de desistir da prova. "Logo o povo da saúde, acostumado a ficar acordado", disse ele, se referindo ao costume de ficar acordado por longos períodos durante o plantão médico.

Sem hesitar, a artista rasgou o verbo com o médico: "Deixa eu falar um negócio pra tu, eu sou mãe de uma criança de 8 anos. Me respeita, privação de sono é fichinha para mim. Só porque vocês são da saúde? Eu estou acostumada a ter um filho em casa".