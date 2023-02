BBB 23: Aline Wirley se enfurece com investida de Cezar: “Me respeita!"

Pistolou! A ex-rouge Aline Wirley perdeu a paciência e se enfureceu com Cezar após brother instigá-la a desistir da Prova do Líder

A cantora Aline Wirley (40) não poupou palavras ao ser desencorajada por Cezar Black (34) no início da tarde desta sexta-feira,17.

Isso porque durante a Prova do Líder que ocorreu nesta madrugada, o brother tentou persuadir a companheira a se render e desistir da competição que já durava mais de 15 horas, visto que só havia permanecido ele, Aline e o enfermeiro e Fred Nicácio (36).

"Logo o povo da saúde, acostumado a ficar acordado", disse ele, se referindo ao costume de ficar acordado por longos períodos durante o plantão médico.

Sem hesitar, a artista rasgou o verbo com o médico: "Deixa eu falar um negócio pra tu, eu sou mãe de uma criança de 8 anos. Me respeita, privação de sono é fichinha para mim. Só porque vocês são da saúde? Eu estou acostumada a ter um filho em casa".

Segundo informações, Fred Nicácio e Cezar são suspeitos de tirarem um cochilo ao longo da disputa, porém como o fato não foi comprovado os dois permaneceram na competição.

Veja o momento em que Aline rebate Cezar:

Ninguém entra na cabeça da Mamãe!



Cezar "Logo o povo da saúde acostumado a ficar acordado"



Aline: "Deixa eu falar um negócio pra tu, eu sou mãe de uma criança de 8 anos. Privação de sono aqui é fichinha!"



C: "Acostumado plantão de 60 horas"



A: "E eu to acostumada a ter filho" pic.twitter.com/m2vYTHdjdJ — Aline Wirley 🐛 (@AlineWirley) February 17, 2023

GENTE!

A Prova do Líder do BBB23 esta gerando muito repercussão entre os internautas. Isso porque os telespectadores estão acusando Cézar Black e Fred Nicácio de cometerem fraude, após a dupla surgir em algumas imagens com os folhos fechados.

"Aline já venceu porque o resto dormiu", disse um. "Aline não dormiu, já vi fotos e vídeos, todos ali dormiram. Alinevenceu! Produção errou", disse outro. Durante toda a manha, publicações pedindo a revisão da prova pipocaram nas redes sociais.