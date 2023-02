BBB23: Sarah Aline analisa desistência de Bruno Gaga e aproveita para alertar colegas

Psicóloga Sarah Aline avalia saída voluntária de Bruno e alerta colegas do BBB23 sobre situação

Na tarde desta sexta-feira, 17, o atendente de farmácia Bruno Nogueira, mais conhecido como Bruno Gaga, desistiu do Big Brother Brasil 23 e deixou seus ex-colegas de confinamento bastante intrigados e surpresos, até mesmo sem rumo dentro da casa mais vigiada do país.

Sarah Aline, psicóloga confusa com a saída do colega, decidiu analisar a decisão do brother de maneira crítica e aproveitou para alertar alguns de seus amigos enquanto conversavam na área externa da casa do confinamento. De acordo com a sister, Bruno precisa de ajuda e não é deles.

“Tem coisas que fogem do nosso controle, ele precisa de ajuda que não é a nossa”, avaliou a confinada. “Eu vi ele com algumas mudanças, mas achei que era o efeito pós-paredão. Que hoje ele já ia curtir a festa e resenhar... Que ele tava com aquela dor na perna porque machucou no touro mecânico. Não sabia que ele tava tão mal nesse nível”, completou Mc Guimê.

Ainda nesta sexta-feira, 17, de forma surpreendente, o atendente de farmácia Bruno Nogueira, mais conhecido como Bruno Gaga desistiu do confinamento do Big Brother Brasil 23! Durante a tarde, o brother acabou apertando o botão na parede e está oficialmente fora da competição pelo prêmio milionário. A desistência faz com que Gaga não possa participar de mais nenhum evento relacionado ao programa.

"Nunca senti isso, eu estava me sentindo perdido aqui dentro. Eu tava muito mal", explicou, muito emocionado. Os participantes ainda tentaram conversar com o brother que seguiu nervoso. "Eu sei, mas eu tava muito mal. Saudade dos meus pais, da minha família, eu não estava conseguindo ser eu. Eu tava sofrendo muito", afirmou o agora ex-participante.

