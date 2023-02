BBB 23: Globo revela se vai chamar um substituto para Bruno após ele apertar o botão de desistência

Vai ter substituto ou não?! Globo se pronuncia sobre possibilidade de chamar outro participante para o BBB 23 após a desistência de Bruno

A tarde desta sexta-feira, 17, foi agitada na casa do BBB 23, da Globo. Isso porque o participante Brunodecidiu apertar o botão da desistência e abandonar o reality show. Após a saída dele, os fãs do programa começaram a questionar se a emissora vai chamar um substituto para ele ou não. Então, a área de comunicação da Globo revelou a decisão da produção.

Em uma nota oficial, a Globo informou que não vai chamar um substituto para a vaga de Bruno . “A desistência de um candidato resulta em sua desclassificação do reality show. Bruno não será substituído e o programa seguirá com os atuais participantes”, informaram.

Além disso, a emissora revelou que o apresentador Tadeu Schmidt dará mais detalhes sobre o que aconteceu com a decisão de Bruno durante a edição ao vivo da noite desta sexta-feira, 17.

Vale lembrar que a edição do BBB 23 desta sexta-feira também terá a confirmação do líder da semana . A prova do líder de resistência acabou durante a tarde, após 16 horas de competição, e Cezar Black foi o último participante a deixar a prova. Schmidt dará a confirmação sobre o novo líder nesta noite.

Bruno explica sua decisão de sair do BBB 23 em depoimento no confessionário

Em sua última aparição na casa do BBB 23, Bruno deu um depoimento no confessionário sobre a sua decisão de apertar o botão da desistência. Ele falou dos seus sentimentos durante o confinamento.

“O medo, a insegurança, a tristeza, a angústia, vários sentimentos ruins que eu nunca senti lá fora, foi o que me atingiu aqui dentro. Por isso que eu decidi apertar o botão para ficar feliz comigo mesmo, me sentir bem. Eu estava me machucando, estava com medo de me adoecer, porque a minha alma já estava adoecida. Eu estava com adoecer o meu corpo físico, por isso que eu tomei essa decisão hoje. Eu falei: 'meu Deus, que seja feita a sua vontade, desculpe qualquer coisa'”, disse ele.

E completou: “A minha família, ao Brasil e ao meu público que estava torcendo por mim, foi algo muito além, quero pedir só desculpas. Porque esse Bruno Gaga, que estava se sentindo sozinho e isolado, triste, não sou eu, a pressão do jogo que fez acontecer isso. Por isso que eu decidi apertar o botão da desistência. É uma pena para mim, mas eu só quero me sentir bem, me sentir melhor”.