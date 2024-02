Pai de Vanessa Lopes ajustou rotina para cuidar da filha após diagnóstico

Alisson Ramalho, pai de Vanessa Lopes, compartilhou que mudou sua rotina para cuidar da filha e reforçou importância dos pais auxiliarem os filhos

Nesta terça-feira, 20, Alisson Ramalho, pai de Vanessa Lopes, compartilhou com os seguidores que mudou sua rotina para cuidar da filha. A influenciadora, que desistiu do BBB 24, desenvolveu um quadro psicótico agudo durante o confinamento e, com isso, apertou o botão de desistência.

Em vídeos publicados no Instagram, o empresário disse que vários pais passaram a procurá-lo após o caso de Vanessa repercutir no Brasil. Alisson ressaltou que os pais devem contar com apoio médico e que devem estar de prontidão para ajudar os filhos.

"Eu, como pai, fui correndo entender. Falei com o programa: ‘Olha, como é que ela está? Como é que eu faço para buscar minha filha? Como é que eu vejo ela?’. [É ter] essa prontidão, esse dinamismo diante de um quadro”, declarou. “O importante para nós é acelerar, é a gente atuar o quanto antes a gente. buscar ajuda, buscar um profissional o quanto antes e medicar."

Na visão de Alisson, o grande problema é que muitas pessoas ainda não tratam a saúde mental da maneira que tratam outras doenças. “A gente precisa tratar na mesma importância”, ressaltou. “Queria deixar essa dica aqui para todos vocês e dizer que desde o momento que a gente pegou a Vanessa no aeroporto, a gente mudou um pouco a nossa rotina. A gente está muito presente com ela, controlando remédio, controlando todas as orientações [médicas].”

Pela 1ª vez, Vanessa Lopes fala sobre vida após quadro psicótico

Vanessa Lopesfalou pela primeira vez após a desistência do Big Brother Brasil 24. Quase um mês após a saída do programa, a influenciadora digital concedeu uma entrevista para o Fantástico, exibida no último domingo, 18.

Na conversa, ela disse que hoje conseguia resumir em dois sentidos: alívio e medo. "Alívio pela base familiar e de amigos. E medo do julgamento", contou.

A jovem contou que foi diagnosticada com quadro psicótico agudo: "É como se a minha mente rompesse com a realidade. É como se eu já não entendesse mais o que é imaginação da minha cabeça e o que é real". A ex-sister ainda disse que isso foi causado por estresse, falta de sono, ansiedade e medo do que estava acontecendo dentro e fora do programa.

Vanessa contou que já teve episódios em sua vida em que precisou de acompanhamento médico, mas que esse quadro em específico, nunca havia tido na vida.

A tiktoker desabafou sobre a desistência do BBB 24 e diz que hoje enxerga como um alívio. "Eu queria viver muito aquela oportunidade, mas eu não estava bem para viver aquilo", disse.

Ela afirmou que com certeza seu trabalho teve relação com o que aconteceu dentro do programa: "É um medo do julgamento, do que as pessoas vão achar da gente foi o que mais me pegou naquele momento. Tudo o que eu já vivenciei com internet, todas as opiniões e julgamentos que já tiveram sobre mim, foram dores minhas que vieram a tona. Isso eu não tenho dúvida!".

Seguindo as orientações médicas, Vanessa está cercada do carinho da família sem as redes sociais. "Primeiro pra fazer algo, a gente tem que se cuidar", finalizou ela.